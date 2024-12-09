https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988279079.html

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о звонке Байдену и НАТО

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о звонке Байдену и НАТО - РИА Новости, 09.12.2024

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о звонке Байдену и НАТО

Слова Владимира Зеленского о возможном звонке пока еще действующему президенту США Джо Байдену по вопросу вступления Украины в НАТО - шаг отчаяния, Зеленский... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T21:58

2024-12-09T21:58

2024-12-09T21:58

в мире

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

леонид слуцкий (политик)

нато

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о возможном звонке пока еще действующему президенту США Джо Байдену по вопросу вступления Украины в НАТО - шаг отчаяния, Зеленский предпринимает максимум усилий, чтобы вовлечь Запад напрямую в украинский конфликт, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, об этом он написал в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что планирует созвониться с президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение Украины в НАТО, так как от выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО. "Что это - наглость или отчаяние? Скорее, и то, и другое в равной "дозе", поддерживающей псевдопрезидентские галлюцинации главаря киевской хунты. Зеленский судорожно цепляется за подножку последнего вагона, увозящего Байдена и его союзников с политического олимпа. Укрофюрер при этом обещает подумать над словами Макрона о размещении иностранного контингента на Украине для "гарантий безопасности", - написал Слуцкий. По его словам, Зеленский предпринимает максимум усилий, чтобы вовлечь Запад напрямую в украинский конфликт и поставить новую американскую администрацию перед фактом расширения зоны "стран-камикадзе". "Преступный популизм Зеленского может дорого обойтись всему европейскому континенту... Украинский режим мира по-прежнему не хочет, только требует от Запада "гарантий безопасности" для продолжения узурпации собственной власть. Снова тупик", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20241209/konflikt-1988234694.html

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988089720.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф, лдпр, дональд трамп, выборы президента сша — 2024