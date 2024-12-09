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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о звонке Байдену и НАТО - РИА Новости, 09.12.2024
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21:58 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988279079.html
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о звонке Байдену и НАТО
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о звонке Байдену и НАТО - РИА Новости, 09.12.2024
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о звонке Байдену и НАТО
Слова Владимира Зеленского о возможном звонке пока еще действующему президенту США Джо Байдену по вопросу вступления Украины в НАТО - шаг отчаяния, Зеленский... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T21:58
2024-12-09T21:58
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
леонид слуцкий (политик)
нато
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о возможном звонке пока еще действующему президенту США Джо Байдену по вопросу вступления Украины в НАТО - шаг отчаяния, Зеленский предпринимает максимум усилий, чтобы вовлечь Запад напрямую в украинский конфликт, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, об этом он написал в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что планирует созвониться с президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение Украины в НАТО, так как от выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО. "Что это - наглость или отчаяние? Скорее, и то, и другое в равной "дозе", поддерживающей псевдопрезидентские галлюцинации главаря киевской хунты. Зеленский судорожно цепляется за подножку последнего вагона, увозящего Байдена и его союзников с политического олимпа. Укрофюрер при этом обещает подумать над словами Макрона о размещении иностранного контингента на Украине для "гарантий безопасности", - написал Слуцкий. По его словам, Зеленский предпринимает максимум усилий, чтобы вовлечь Запад напрямую в украинский конфликт и поставить новую американскую администрацию перед фактом расширения зоны "стран-камикадзе". "Преступный популизм Зеленского может дорого обойтись всему европейскому континенту... Украинский режим мира по-прежнему не хочет, только требует от Запада "гарантий безопасности" для продолжения узурпации собственной власть. Снова тупик", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20241209/konflikt-1988234694.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф, лдпр, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Госдума РФ, ЛДПР, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о звонке Байдену и НАТО

Слуцкий связал возможный звонок Зеленского Байдену по поводу НАТО с отчаянием

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о возможном звонке пока еще действующему президенту США Джо Байдену по вопросу вступления Украины в НАТО - шаг отчаяния, Зеленский предпринимает максимум усилий, чтобы вовлечь Запад напрямую в украинский конфликт, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что планирует созвониться с президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение Украины в НАТО, так как от выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом
Вчера, 18:08
"Что это - наглость или отчаяние? Скорее, и то, и другое в равной "дозе", поддерживающей псевдопрезидентские галлюцинации главаря киевской хунты. Зеленский судорожно цепляется за подножку последнего вагона, увозящего Байдена и его союзников с политического олимпа. Укрофюрер при этом обещает подумать над словами Макрона о размещении иностранного контингента на Украине для "гарантий безопасности", - написал Слуцкий.
По его словам, Зеленский предпринимает максимум усилий, чтобы вовлечь Запад напрямую в украинский конфликт и поставить новую американскую администрацию перед фактом расширения зоны "стран-камикадзе".
"Преступный популизм Зеленского может дорого обойтись всему европейскому континенту... Украинский режим мира по-прежнему не хочет, только требует от Запада "гарантий безопасности" для продолжения узурпации собственной власть. Снова тупик", - заключил парламентарий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Может погибнуть": на Украине сделали тревожное заявление о Зеленском
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденЛеонид Слуцкий (политик)НАТОГосдума РФЛДПРДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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