Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о звонке Байдену и НАТО
Слуцкий связал возможный звонок Зеленского Байдену по поводу НАТО с отчаянием
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о возможном звонке пока еще действующему президенту США Джо Байдену по вопросу вступления Украины в НАТО - шаг отчаяния, Зеленский предпринимает максимум усилий, чтобы вовлечь Запад напрямую в украинский конфликт, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что планирует созвониться с президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение Украины в НАТО, так как от выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО.
"Что это - наглость или отчаяние? Скорее, и то, и другое в равной "дозе", поддерживающей псевдопрезидентские галлюцинации главаря киевской хунты. Зеленский судорожно цепляется за подножку последнего вагона, увозящего Байдена и его союзников с политического олимпа. Укрофюрер при этом обещает подумать над словами Макрона о размещении иностранного контингента на Украине для "гарантий безопасности", - написал Слуцкий.
По его словам, Зеленский предпринимает максимум усилий, чтобы вовлечь Запад напрямую в украинский конфликт и поставить новую американскую администрацию перед фактом расширения зоны "стран-камикадзе".
"Преступный популизм Зеленского может дорого обойтись всему европейскому континенту... Украинский режим мира по-прежнему не хочет, только требует от Запада "гарантий безопасности" для продолжения узурпации собственной власть. Снова тупик", - заключил парламентарий.