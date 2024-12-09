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Ямал стремится к рождаемости в 7 тысяч детей в год

Ямал стремится к рождаемости в 7 тысяч детей в год - РИА Новости, 09.12.2024

Ямал стремится к рождаемости в 7 тысяч детей в год

Ямало-Ненецкий автономный округ стремится выйти на уровень рождаемость в 7 тысяч детей в год, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:46

2024-12-09T22:46

2024-12-09T22:46

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ стремится выйти на уровень рождаемость в 7 тысяч детей в год, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. "Знаете, у нас есть внутри правительства (региона) такие "Полярные звезды", как мы их называем. Это показатели, которые очень сложно достичь, но мы должны к ним стремиться. Одна из полярных звездочек у нас - 7 тысяч рождений. Вот не какие-то там коэффициенты на душу населения, такие они какие-то бездушные, а просто 7 тысяч детишек", - казал глава региона в ходе "Прямой линии" с жителями региона. Он отметил, что такой уровень рождаемости был достигнут несколько лет назад, когда страна была на демографическом пике, но с тех пор цифра уменьшается. По мнению Артюхова, пока каких-то очевидных способов решения нет, но меры поддержки для молодых родителей дают определенные импульсы. "Мы должны сделать все усилия, чтобы, несмотря на рациональные тренды, всё-таки мы вернулись на цифру 7 тысяч рождений", - подчеркнул губернатор. Ямал традиционно держится на высоких позициях по рождаемости - регион первый в УРФО и четвертый в стране. В этом году в округе уже появилось на свет более шести тысяч детей. Текущий год стал Годом детства на Ямале. За это время значительно улучшены действующие меры поддержки и введены новые. Так, в мае были введены сразу несколько новых мер поддержки для многодетных семей. Для школьников из малоимущих семей ввели единовременную выплату к 1 сентября. Улучшены и условия предоставления регионального маткапитала. Теперь семьи могут получать квалифицированную медпомощь в тех организациях, в которых пожелают, независимо от того, предоставляются ли услуги бесплатно по полису ОМС или нет.

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ямал, дмитрий артюхов, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)