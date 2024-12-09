https://ria.ru/20241209/yamal-1988281876.html
Власти Ямала решили вопрос с реэвакуацией пациентов санавиацией
Власти Ямала решили вопрос с реэвакуацией пациентов санавиацией - РИА Новости, 09.12.2024
Власти Ямала решили вопрос с реэвакуацией пациентов санавиацией
Пациентов, проживающих в отдаленных местностях, где нет регулярного авиасообщения, будут доставлять из больниц до места жительства попутным санрейсом, сообщил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:26
2024-12-09T22:26
2024-12-09T22:26
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
салехард
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152927/72/1529277280_0:128:3187:1920_1920x0_80_0_0_5f605d38276a8405a8b9fb2467c5a14f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Пациентов, проживающих в отдаленных местностях, где нет регулярного авиасообщения, будут доставлять из больниц до места жительства попутным санрейсом, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе "Прямой линии" с жителями региона. "Несколько лет назад произошла коллизия, абсолютно для нас была неожиданная – вышли единые федеральные правила, которые запрещали делать реэвакуцацию – возвращать людей санбортом обратно в тундру… Потребовались определенные усилия, но внесли определенные изменения в федеральное постановление. С 1 января возвращается старый понятный способ реэвакуации", - сказал губернатор. По его словам, контракты для оказания медпомощи санавиацией позволят доставлять пациентов домой после лечения в отдаленные территории попутными несрочными рейсами. На Ямале действует четыре подразделения санавиации – в Салехарде, Пуровском, Тазовском и Ямальском районах. За каждым закреплен вертолет Ми-8. В 2019 году по поручению губернатора Дмитрия Артюхова три вертолета, базирующиеся в Салехарде, Тазовском и Пуровском районах, были оборудованы специальными реанимационными модулями. Ожидается, что до конца года четвертый медицинский модуль будет установлен на вертолет, который обслуживает население Ямальского района. С начала 2024 года ямальская санавиация выполнила более полутора тысяч рейсов, на лечение в больницы региона эвакуировано 3,3 тысячи пациентов.
салехард
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152927/72/1529277280_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_7f1937afe37b873f32ca45f80c3a4306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, салехард, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Пациентов, проживающих в отдаленных местностях, где нет регулярного авиасообщения, будут доставлять из больниц до места жительства попутным санрейсом, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе "Прямой линии" с жителями региона.
"Несколько лет назад произошла коллизия, абсолютно для нас была неожиданная – вышли единые федеральные правила, которые запрещали делать реэвакуцацию – возвращать людей санбортом обратно в тундру… Потребовались определенные усилия, но внесли определенные изменения в федеральное постановление. С 1 января возвращается старый понятный способ реэвакуации", - сказал губернатор.
По его словам, контракты для оказания медпомощи санавиацией позволят доставлять пациентов домой после лечения в отдаленные территории попутными несрочными рейсами.
На Ямале действует четыре подразделения санавиации – в Салехарде, Пуровском, Тазовском и Ямальском районах. За каждым закреплен вертолет Ми-8. В 2019 году по поручению губернатора Дмитрия Артюхова три вертолета, базирующиеся в Салехарде, Тазовском и Пуровском районах, были оборудованы специальными реанимационными модулями. Ожидается, что до конца года четвертый медицинский модуль будет установлен на вертолет, который обслуживает население Ямальского района.
С начала 2024 года ямальская санавиация выполнила более полутора тысяч рейсов, на лечение в больницы региона эвакуировано 3,3 тысячи пациентов.