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Власти Ямала решили вопрос с реэвакуацией пациентов санавиацией

Власти Ямала решили вопрос с реэвакуацией пациентов санавиацией - РИА Новости, 09.12.2024

Власти Ямала решили вопрос с реэвакуацией пациентов санавиацией

Пациентов, проживающих в отдаленных местностях, где нет регулярного авиасообщения, будут доставлять из больниц до места жительства попутным санрейсом, сообщил... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:26

2024-12-09T22:26

2024-12-09T22:26

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

салехард

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Пациентов, проживающих в отдаленных местностях, где нет регулярного авиасообщения, будут доставлять из больниц до места жительства попутным санрейсом, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе "Прямой линии" с жителями региона. "Несколько лет назад произошла коллизия, абсолютно для нас была неожиданная – вышли единые федеральные правила, которые запрещали делать реэвакуцацию – возвращать людей санбортом обратно в тундру… Потребовались определенные усилия, но внесли определенные изменения в федеральное постановление. С 1 января возвращается старый понятный способ реэвакуации", - сказал губернатор. По его словам, контракты для оказания медпомощи санавиацией позволят доставлять пациентов домой после лечения в отдаленные территории попутными несрочными рейсами. На Ямале действует четыре подразделения санавиации – в Салехарде, Пуровском, Тазовском и Ямальском районах. За каждым закреплен вертолет Ми-8. В 2019 году по поручению губернатора Дмитрия Артюхова три вертолета, базирующиеся в Салехарде, Тазовском и Пуровском районах, были оборудованы специальными реанимационными модулями. Ожидается, что до конца года четвертый медицинский модуль будет установлен на вертолет, который обслуживает население Ямальского района. С начала 2024 года ямальская санавиация выполнила более полутора тысяч рейсов, на лечение в больницы региона эвакуировано 3,3 тысячи пациентов.

салехард

россия

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дмитрий артюхов, салехард, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия