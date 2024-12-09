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Жительницы Ямала, родившие до 30 лет, смогут получить по 3 миллиона рублей

Жительницы Ямала, родившие до 30 лет, смогут получить по 3 миллиона рублей - РИА Новости, 09.12.2024

Жительницы Ямала, родившие до 30 лет, смогут получить по 3 миллиона рублей

Проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе и нуждающиеся в жилье женщины в возрасте до 30 лет с 1 января 2025 года будут получать при рождении первого... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:20

2024-12-09T22:20

2024-12-09T22:20

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе и нуждающиеся в жилье женщины в возрасте до 30 лет с 1 января 2025 года будут получать при рождении первого ребенка выплату в размере 3 миллионов рублей, заявил глава региона Дмитрий Артюхов. "Мы со следующего (2025 - ред.) года планируем доработать, изменить принцип работы программы "Молодая семья"… Есть определенные критерии для участия. В первую очередь это нуждаемость в жилье. Здесь важно не путать с материнским капиталом, который дается автоматически. Мы планируем внести особый критерий для молодых мам – при рождении первого ребенка до 30 лет мамой выплата по "Молодой семье" будет 3 миллиона рублей", - сказал губернатор в ходе прямой линии с жителями региона. Как уточнили в правительстве округа, если любой по счету ребенок родился у мамы до 36 лет, сумма жилищного капитала составит 1 миллион рублей. При этом сумма капитала удваивается при рождении двух и более детей одновременно. Жилищный капитал можно будет направить на погашение имеющейся ипотеки или на первоначальный взнос по программам льготного ипотечного кредитования с господдержкой. Как уточнили власти, семьи смогут воспользоваться жилищным капиталом вне зависимости от того, получали они ранее меры жилищной поддержки за счет средств округа или нет. Новая мера заменит региональную программу поддержки молодых семей, которая не предусматривала рождения детей. Прием заявлений по ней будет приостановлен с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий артюхов, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)