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После взрыва машины в центре Донецка возбудили уголовное дело

После взрыва машины в центре Донецка возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.12.2024

После взрыва машины в центре Донецка возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после инцидента в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей, сообщил СК РФ в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:04

2024-12-09T10:04

2024-12-09T10:04

происшествия

россия

донецкая народная республика

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей, сообщил СК РФ в Telegram-канале. "Следователи, криминалисты СУ СК России по ДНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

россия

донецкая народная республика

донецк

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Внедорожник взорвался в Донецке. Кадры с места ЧП Внедорожник взорвался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-09T10:04 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, следственный комитет россии (ск рф), видео