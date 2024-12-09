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После взрыва машины в центре Донецка возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.12.2024
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10:04 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/vzryv-1988094620.html
После взрыва машины в центре Донецка возбудили уголовное дело
После взрыва машины в центре Донецка возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.12.2024
После взрыва машины в центре Донецка возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после инцидента в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей, сообщил СК РФ в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:04
2024-12-09T10:04
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей, сообщил СК РФ в Telegram-канале. "Следователи, криминалисты СУ СК России по ДНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
россия
донецкая народная республика
донецк
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7 495 645-6601
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Внедорожник взорвался в Донецке. Кадры с места ЧП
Внедорожник взорвался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-09T10:04
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва машины в центре Донецка возбудили уголовное дело
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
2024-12-09T10:04
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После взрыва машины в центре Донецка возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после взрыва внедорожника в центре Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкБелый Toyota Land Cruiser Prado, поврежденный взрывом, на улице в центре Донецка
Белый Toyota Land Cruiser Prado, поврежденный взрывом, на улице в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Белый Toyota Land Cruiser Prado, поврежденный взрывом, на улице в центре Донецка
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
"Следователи, криминалисты СУ СК России по ДНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
 
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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