https://ria.ru/20241209/vsu-1988205621.html

При атаке дронов ВСУ в Шебекино загорелась квартира

При атаке дронов ВСУ в Шебекино загорелась квартира - РИА Новости, 09.12.2024

При атаке дронов ВСУ в Шебекино загорелась квартира

Украинские беспилотники дважды атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино, в результате загорелась одна из квартир, жильцов подъезда эвакуировали, сообщил... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:40

2024-12-09T16:40

2024-12-09T16:40

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Украинские беспилотники дважды атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино, в результате загорелась одна из квартир, жильцов подъезда эвакуировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Многоквартирный дом в Шебекино подвергся вражеской атаке БПЛА. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В результате детонации дрона загорелась одна из квартир - пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. В доме повреждено остекление", - написал Гладков. Губернатор добавил, что второй беспилотник при попытке повторной атаки был сбит на подлете к дому. По информации главы области, жильцы пострадавшего подъезда эвакуированы. Четверо из них разместились в ПВР, остальные приняли решение остановиться у родственников. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20241208/vyplaty-1987968159.html

шебекино

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины