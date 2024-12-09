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При атаке дронов ВСУ в Шебекино загорелась квартира - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/vsu-1988205621.html
При атаке дронов ВСУ в Шебекино загорелась квартира
При атаке дронов ВСУ в Шебекино загорелась квартира - РИА Новости, 09.12.2024
При атаке дронов ВСУ в Шебекино загорелась квартира
Украинские беспилотники дважды атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино, в результате загорелась одна из квартир, жильцов подъезда эвакуировали, сообщил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:40
2024-12-09T16:40
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Украинские беспилотники дважды атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино, в результате загорелась одна из квартир, жильцов подъезда эвакуировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Многоквартирный дом в Шебекино подвергся вражеской атаке БПЛА. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В результате детонации дрона загорелась одна из квартир - пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. В доме повреждено остекление", - написал Гладков. Губернатор добавил, что второй беспилотник при попытке повторной атаки был сбит на подлете к дому. По информации главы области, жильцы пострадавшего подъезда эвакуированы. Четверо из них разместились в ПВР, остальные приняли решение остановиться у родственников. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дронов ВСУ в Шебекино загорелась квартира

Гладков: дроны ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино, загорелась квартира

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Украинские беспилотники дважды атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино, в результате загорелась одна из квартир, жильцов подъезда эвакуировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Многоквартирный дом в Шебекино подвергся вражеской атаке БПЛА. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В результате детонации дрона загорелась одна из квартир - пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. В доме повреждено остекление", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что второй беспилотник при попытке повторной атаки был сбит на подлете к дому. По информации главы области, жильцы пострадавшего подъезда эвакуированы. Четверо из них разместились в ПВР, остальные приняли решение остановиться у родственников.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Гладков рассказал о выплатах жителям Белгородской области
8 декабря, 08:57
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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