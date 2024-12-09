https://ria.ru/20241209/volodin-1988175591.html

Володин рассказал, к чему привело ослабление США международных институтов

Володин рассказал, к чему привело ослабление США международных институтов - РИА Новости, 09.12.2024

Володин рассказал, к чему привело ослабление США международных институтов

Международные институты ослаблены и подвергнуты критике со стороны США и Запада, что привело к росту напряжения в мире, в том числе на Ближнем Востоке, считает... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:45

2024-12-09T14:45

2024-12-09T16:03

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Международные институты ослаблены и подвергнуты критике со стороны США и Запада, что привело к росту напряжения в мире, в том числе на Ближнем Востоке, считает председатель ГД Вячеслав Володин. В понедельник в Москве прошло пленарное заседание ПА ОДКБ. "Когда речь идет о мире и его безопасности, очень важно, чтобы были выработаны понятные принципы. Увы, на сегодняшний день эти принципы, некогда жизнью своей наработанные по окончании Второй мировой войны, были попраны. А международные институты ослаблены и подвергнуты критике со стороны Соединенных Штатов Америки, Англии, других европейских государств", - сказал он на заседании. Володин отметил, что всё это привело к росту напряжения и к тем последствиям, которые сейчас видны во всём мире. "Это не только ситуация, характерная для Ближнего Востока. Мы с вами видим, что происходило в той же Европе, и когда здесь наши коллеги говорили об Афганистане, это тоже следствие тех процессов, которые являются виной Соединённых Штатов Америки, учитывая, что именно они развязали, желая удержать гегемонию и сделать всё для того, чтобы мир был однополярным, но как мы видим, ни к чему хорошему это не провело", - добавил он. Поэтому, по словам Володина, позиция ПА ОДКБ заключается в необходимости построения справедливого мироустройства, многополярного. "(Необходимо) выстраивания отношений на принципах дружбы, взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств, взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому нам надо не только придерживаться этих принципов, но и делать все для того, чтобы в рамках парламентского измерения нашу позицию разделяли как можно больше других стран. Только это позволит государствам развиваться, а гражданам, проживающим в них, планировать свое будущее. Все иное завершится еще большими проблемами, конфликтами, потому что нельзя строить государства, страны, народы, исходя из выгоды для одной страны", - заключил он.

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https://ria.ru/20241209/tyurma-1988074611.html

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в мире, ближний восток, сша, москва, вячеслав володин, одкб, госдума рф