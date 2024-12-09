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Владимиров: Ставрополье впервые начало производить семена сахарной свеклы - РИА Новости, 09.12.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
18:52 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/vladimirov-1988250989.html
Владимиров: Ставрополье впервые начало производить семена сахарной свеклы
Владимиров: Ставрополье впервые начало производить семена сахарной свеклы - РИА Новости, 09.12.2024
Владимиров: Ставрополье впервые начало производить семена сахарной свеклы
Ставропольский край впервые начал производить семена сахарной свеклы, их доля в крае увеличилась почти в четыре раза, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:52
2024-12-09T18:52
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александровское
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ставропольский край впервые начал производить семена сахарной свеклы, их доля в крае увеличилась почти в четыре раза, сообщает пресс-служба правительства региона. Данную тему обсуждали на еженедельном совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова. Уже два года в трех округах края — Новоселицком, Александровском и Курском – действуют площадки, на которых выращивают семена сахарной свеклы. Они занимают более 1,5 тысячи гектаров. Использование их продукции помогает постепенно сокращать зависимость от импортных семян по этой культуре. Так, за прошедший год доля сельхозугодий в крае, засеянная российскими семенами сахарной свеклы, увеличилась почти в четыре раза. "Край никогда не был производителем семян сахарной свеклы, а потому текущий результат можно считать достойным. Важно не останавливаться в этой работе и продолжать участвовать в развитии отечественной селекции семян в сотрудничестве научными организациями", — отметил Владимиров, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что это одна из тех задач по импортозамещению, которые ставит президент России. Ранее был утвержден проект бюджета Ставрополья на 2025 год, в котором на поддержку аграрного сектора предусмотрено 6 млрд рублей, в том числе на реализацию краевых госпрограмм и региональных проектов. При этом будут сохранены все действующие направления поддержки и дополнительно финансирование получат три новых: поддержка ветеранов и участников СВО в связи с началом предпринимательской деятельности, развитие агротуризма и подготовка кадров для сельхозпредприятий.
https://ria.ru/20241205/vladimirov-1987596849.html
https://ria.ru/20241204/dorogi-1987308259.html
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ставропольский край, александровское, россия, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Александровское, Россия, Владимир Владимиров
Владимиров: Ставрополье впервые начало производить семена сахарной свеклы

В Ставропольском крае запустилось производство семен сахарной свеклы

© iStock.com / stsvirkunСахарная свекла
Сахарная свекла - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© iStock.com / stsvirkun
Сахарная свекла . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ставропольский край впервые начал производить семена сахарной свеклы, их доля в крае увеличилась почти в четыре раза, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данную тему обсуждали на еженедельном совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова.
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Уже два года в трех округах края — Новоселицком, Александровском и Курском – действуют площадки, на которых выращивают семена сахарной свеклы. Они занимают более 1,5 тысячи гектаров. Использование их продукции помогает постепенно сокращать зависимость от импортных семян по этой культуре.
Так, за прошедший год доля сельхозугодий в крае, засеянная российскими семенами сахарной свеклы, увеличилась почти в четыре раза.
"Край никогда не был производителем семян сахарной свеклы, а потому текущий результат можно считать достойным. Важно не останавливаться в этой работе и продолжать участвовать в развитии отечественной селекции семян в сотрудничестве научными организациями", — отметил Владимиров, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что это одна из тех задач по импортозамещению, которые ставит президент России.
Ранее был утвержден проект бюджета Ставрополья на 2025 год, в котором на поддержку аграрного сектора предусмотрено 6 млрд рублей, в том числе на реализацию краевых госпрограмм и региональных проектов. При этом будут сохранены все действующие направления поддержки и дополнительно финансирование получат три новых: поддержка ветеранов и участников СВО в связи с началом предпринимательской деятельности, развитие агротуризма и подготовка кадров для сельхозпредприятий.
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