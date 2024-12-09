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VK Видео подводит итоги 2024 года - РИА Новости, 09.12.2024
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13:11 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/vk-1988141622.html
VK Видео подводит итоги 2024 года
VK Видео подводит итоги 2024 года - РИА Новости, 09.12.2024
VK Видео подводит итоги 2024 года
РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:11
2024-12-09T13:11
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. VK Видео подводит итоги 2024 года: суточный рекорд просмотров составил 2,9 млрд, количество установок приложения превысило 44 млн на устройствах Android, iOS и Android TV с момента официального запуска в сентябре 2023 года. По данным Mediascope, в 2024 году* активная месячная аудитория сервиса выросла до 72,2 млн.Число авторов, создающих оригинальный контент, увеличилось на 52%, подписки на их страницы выросли в 3,5 раза. Зрители всё чаще выбирают большие экраны: доля смотрения VK Видео на Smart TV составляет более 30% от всего смотрения на платформе.Самые популярные авторыПервое место среди авторов по популярности занял ведущий, юморист и актёр Азамат Мусагалиев. Контент, опубликованный в его сообществе, собрал 451 млн просмотров. На втором месте находится Влад А4, чьи челленджи и необычные розыгрыши набрали 300 млн просмотров. Замыкает топ-3 Антон Шастун, который создаёт комедийный контент и следит за актуальными трендами.Лидеры обсужденийНа первом месте находится популярное шоу "Натальная карта". Второе место заняло сообщество о китайской гимнастике, которое привлекло 152 тысячи комментариев. Активно обсуждались проекты "Импрокома" и видеоролики тренера Олега Попова.Самые популярные сериалыВ 2024 году наибольшее количество просмотров собрали первые эпизоды сериалов: "Подростки в космосе" с 25 млн просмотров, "Амура" — 13,9 млн, "Ректор" — 11,9 млн, "Цербер" — 11,7 млн и "По зову сердца" — 11,3 млн.Самые популярные мультфильмыВ 2024 году мультфильмы собрали миллиарды просмотров. Самыми популярными сериями стали "Добрая пчела. Песенка про козу дерезу!" с 1,46 млн просмотров, за ним следуют "Лунтик и его друзья" — 1,45 млн, "Барбоскины. Пчёлка" — 1,39 млн, "Синий Трактор. Совушка колыбельная" — 1,34 млн и "Доктор Машинкова. Важный светофор" — интерактивный мультсериал в VK Видео, где зрители становятся участниками сюжета, влияя на развитие истории. Серию посмотрели 1,31 млн человек.Самые обсуждаемые видеоНа первом месте находится выпуск "Натальной карты" с Сергеем Буруновым, собравший 15,9 тысячи комментариев. Вторую позицию заняло видео о поп-культуре и Юрии Гагарине от VK Гида, которое обсуждали 13,9 тысячи зрителей. Замыкает тройку КТО ИЗ А4 ЧЕЛЛЕНДЖ с 13,7 тысячи комментариев.Культура и искусствоНа платформе VK Видео развивается направление "Культура и искусство", которое представлено более чем 2,5 тысячи активных авторов, включая сообщества по литературе, философии, истории, страницы театров, музеев и галерей. За последний год активность авторов выросла в 1,5 раза, ежемесячно публикуется 36 тысяч видео, общее количество "культурных" видеороликов, которые смотрят зрители, превышает 500 тысяч.
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РИА Новости
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96
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VK Видео подводит итоги 2024 года

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : ВКонтакте
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. VK Видео подводит итоги 2024 года: суточный рекорд просмотров составил 2,9 млрд, количество установок приложения превысило 44 млн на устройствах Android, iOS и Android TV с момента официального запуска в сентябре 2023 года. По данным Mediascope, в 2024 году* активная месячная аудитория сервиса выросла до 72,2 млн.
© Фото : ВКонтактеВКонтакте: итоги 2024 года
ВКонтакте: итоги 2024 года - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : ВКонтакте
ВКонтакте: итоги 2024 года
Число авторов, создающих оригинальный контент, увеличилось на 52%, подписки на их страницы выросли в 3,5 раза. Зрители всё чаще выбирают большие экраны: доля смотрения VK Видео на Smart TV составляет более 30% от всего смотрения на платформе.

Самые популярные авторы

© Фото : ВКонтактеВКонтакте: итоги 2024 года
ВКонтакте: итоги 2024 года - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : ВКонтакте
ВКонтакте: итоги 2024 года
Первое место среди авторов по популярности занял ведущий, юморист и актёр Азамат Мусагалиев. Контент, опубликованный в его сообществе, собрал 451 млн просмотров. На втором месте находится Влад А4, чьи челленджи и необычные розыгрыши набрали 300 млн просмотров. Замыкает топ-3 Антон Шастун, который создаёт комедийный контент и следит за актуальными трендами.

Лидеры обсуждений

На первом месте находится популярное шоу "Натальная карта". Второе место заняло сообщество о китайской гимнастике, которое привлекло 152 тысячи комментариев. Активно обсуждались проекты "Импрокома" и видеоролики тренера Олега Попова.

Самые популярные сериалы

В 2024 году наибольшее количество просмотров собрали первые эпизоды сериалов: "Подростки в космосе" с 25 млн просмотров, "Амура" — 13,9 млн, "Ректор" — 11,9 млн, "Цербер" — 11,7 млн и "По зову сердца" — 11,3 млн.

Самые популярные мультфильмы

© Фото : ВКонтактеВКонтакте: итоги 2024 года
ВКонтакте: итоги 2024 года - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : ВКонтакте
ВКонтакте: итоги 2024 года
В 2024 году мультфильмы собрали миллиарды просмотров. Самыми популярными сериями стали "Добрая пчела. Песенка про козу дерезу!" с 1,46 млн просмотров, за ним следуют "Лунтик и его друзья" — 1,45 млн, "Барбоскины. Пчёлка" — 1,39 млн, "Синий Трактор. Совушка колыбельная" — 1,34 млн и "Доктор Машинкова. Важный светофор" — интерактивный мультсериал в VK Видео, где зрители становятся участниками сюжета, влияя на развитие истории. Серию посмотрели 1,31 млн человек.

Самые обсуждаемые видео

На первом месте находится выпуск "Натальной карты" с Сергеем Буруновым, собравший 15,9 тысячи комментариев. Вторую позицию заняло видео о поп-культуре и Юрии Гагарине от VK Гида, которое обсуждали 13,9 тысячи зрителей. Замыкает тройку КТО ИЗ А4 ЧЕЛЛЕНДЖ с 13,7 тысячи комментариев.

Культура и искусство

На платформе VK Видео развивается направление "Культура и искусство", которое представлено более чем 2,5 тысячи активных авторов, включая сообщества по литературе, философии, истории, страницы театров, музеев и галерей. За последний год активность авторов выросла в 1,5 раза, ежемесячно публикуется 36 тысяч видео, общее количество "культурных" видеороликов, которые смотрят зрители, превышает 500 тысяч.
 
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