https://ria.ru/20241209/vertolet-1988072079.html

В Курской области вертолет Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ

В Курской области вертолет Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024

В Курской области вертолет Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ

Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ, цель была уничтожена, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T05:11

2024-12-09T05:11

2024-12-09T05:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ, цель была уничтожена, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что вертолётчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ, подчеркнули в МО РФ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - добавили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20241111/minoborony-1982991916.html

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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм