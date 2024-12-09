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В Курской области вертолет Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ
В Курской области вертолет Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024
В Курской области вертолет Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ
Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ, цель была уничтожена, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T05:11
2024-12-09T05:11
2024-12-09T05:11
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ, цель была уничтожена, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что вертолётчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ, подчеркнули в МО РФ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - добавили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20241111/minoborony-1982991916.html
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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
В Курской области вертолет Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ
Минобороны: российский Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области