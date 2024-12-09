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В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского - РИА Новости, 09.12.2024
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01:20 09.12.2024 (обновлено: 01:48 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/unizhenie-1988064841.html
В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского
В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского - РИА Новости, 09.12.2024
В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского
Трамп унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, написав о потерях ВСУ после встречи в Париже. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T01:20
2024-12-09T01:48
в мире
китай
париж
украина
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Трамп унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, написав о потерях ВСУ после встречи в Париже. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Трамп убил Зеленского постом про 400 тысяч погибших в войне — жесткий ответ на нежелательную встречу с &lt;…&gt; (Зеленским. — Прим. ред.), которую ему &lt;…&gt; (организовал. — Прим. Ред.) Макрон в Париже", — написал он.Депутат также отметил, что предложение Трампа обратиться за помощью в урегулировании украинского конфликта к Китаю — еще большее унижение Зеленского."Большего унижения придумать сложно, ведь буквально недавно, по указанию Блинкена, Зеленский назвал Китай и Бразилию российскими прокси, критиковал их план &lt;…&gt;, а теперь ему говорят: "Иди и договаривайся с ними"", — сыронизировал Дубинский.После встречи с Зеленским на церемонии открытия собора Парижской Богоматери во Франции победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп опубликовал а своей соцсети Truth Social пост, в котором оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек и написал, что Китай может помочь в урегулировании украинского конфликта.Встреча Зеленского, Макрона и Трампа состоялась в Париже в субботу. По данным AFP, она продлилась всего 35 минут.
https://ria.ru/20241208/zalozhnikakh-1988046085.html
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в мире, китай, париж, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Китай, Париж, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского

Депутат Дубинский: Трамп унизил Зеленского после встречи в Париже

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Трамп унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, написав о потерях ВСУ после встречи в Париже. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Трамп убил Зеленского постом про 400 тысяч погибших в войне — жесткий ответ на нежелательную встречу с <…> (Зеленским. — Прим. ред.), которую ему <…> (организовал. — Прим. Ред.) Макрон в Париже", — написал он.
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Депутат также отметил, что предложение Трампа обратиться за помощью в урегулировании украинского конфликта к Китаю — еще большее унижение Зеленского.
"Большего унижения придумать сложно, ведь буквально недавно, по указанию Блинкена, Зеленский назвал Китай и Бразилию российскими прокси, критиковал их план <…>, а теперь ему говорят: "Иди и договаривайся с ними"", — сыронизировал Дубинский.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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После встречи с Зеленским на церемонии открытия собора Парижской Богоматери во Франции победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп опубликовал а своей соцсети Truth Social пост, в котором оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек и написал, что Китай может помочь в урегулировании украинского конфликта.
Встреча Зеленского, Макрона и Трампа состоялась в Париже в субботу. По данным AFP, она продлилась всего 35 минут.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Вчера, 10:41
 
В миреКитайПарижУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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