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В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского
В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского - РИА Новости, 09.12.2024
В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского
Трамп унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, написав о потерях ВСУ после встречи в Париже. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T01:20
2024-12-09T01:20
2024-12-09T01:48
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Трамп унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, написав о потерях ВСУ после встречи в Париже. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Трамп убил Зеленского постом про 400 тысяч погибших в войне — жесткий ответ на нежелательную встречу с <…> (Зеленским. — Прим. ред.), которую ему <…> (организовал. — Прим. Ред.) Макрон в Париже", — написал он.Депутат также отметил, что предложение Трампа обратиться за помощью в урегулировании украинского конфликта к Китаю — еще большее унижение Зеленского."Большего унижения придумать сложно, ведь буквально недавно, по указанию Блинкена, Зеленский назвал Китай и Бразилию российскими прокси, критиковал их план <…>, а теперь ему говорят: "Иди и договаривайся с ними"", — сыронизировал Дубинский.После встречи с Зеленским на церемонии открытия собора Парижской Богоматери во Франции победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп опубликовал а своей соцсети Truth Social пост, в котором оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек и написал, что Китай может помочь в урегулировании украинского конфликта.Встреча Зеленского, Макрона и Трампа состоялась в Париже в субботу. По данным AFP, она продлилась всего 35 минут.
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в мире, китай, париж, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Китай, Париж, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского
Депутат Дубинский: Трамп унизил Зеленского после встречи в Париже