https://ria.ru/20241209/unizhenie-1988064841.html

В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского

В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского - РИА Новости, 09.12.2024

В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского

Трамп унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, написав о потерях ВСУ после встречи в Париже. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T01:20

2024-12-09T01:20

2024-12-09T01:48

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китай

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украина

владимир зеленский

дональд трамп

александр дубинский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Трамп унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, написав о потерях ВСУ после встречи в Париже. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Трамп убил Зеленского постом про 400 тысяч погибших в войне — жесткий ответ на нежелательную встречу с <…> (Зеленским. — Прим. ред.), которую ему <…> (организовал. — Прим. Ред.) Макрон в Париже", — написал он.Депутат также отметил, что предложение Трампа обратиться за помощью в урегулировании украинского конфликта к Китаю — еще большее унижение Зеленского."Большего унижения придумать сложно, ведь буквально недавно, по указанию Блинкена, Зеленский назвал Китай и Бразилию российскими прокси, критиковал их план <…>, а теперь ему говорят: "Иди и договаривайся с ними"", — сыронизировал Дубинский.После встречи с Зеленским на церемонии открытия собора Парижской Богоматери во Франции победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп опубликовал а своей соцсети Truth Social пост, в котором оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек и написал, что Китай может помочь в урегулировании украинского конфликта.Встреча Зеленского, Макрона и Трампа состоялась в Париже в субботу. По данным AFP, она продлилась всего 35 минут.

https://ria.ru/20241208/zalozhnikakh-1988046085.html

https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1988014603.html

https://ria.ru/20241208/tramp-1987979105.html

китай

париж

украина

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в мире, китай, париж, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины