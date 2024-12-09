https://ria.ru/20241209/ukraina-1988079159.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.12.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:30
2024-12-09T08:30
2024-12-09T08:46
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревогу в Полтавской области объявили в 8:19 мск. В остальных регионах она звучит более двух часов.Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Россия
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу