https://ria.ru/20241209/ukraina-1988079159.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.12.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:30

2024-12-09T08:30

2024-12-09T08:46

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревогу в Полтавской области объявили в 8:19 мск. В остальных регионах она звучит более двух часов.Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ria.ru/20241209/svo-1988078759.html

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в мире, полтавская область, украина, россия