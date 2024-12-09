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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 09.12.2024 (обновлено: 08:46 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988079159.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.12.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:30
2024-12-09T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревогу в Полтавской области объявили в 8:19 мск. В остальных регионах она звучит более двух часов.Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ria.ru/20241209/svo-1988078759.html
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в мире, полтавская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Россия
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревогу в Полтавской области объявили в 8:19 мск. В остальных регионах она звучит более двух часов.
Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Удачи не видать". Сальдо рассказал о положении ВСУ на фронте
08:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаРоссия
 
 
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