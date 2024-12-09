На Западе назвали самую большую угрозу в Европе
Журналист Боуз: Евромайдан при поддержке США привел к угрозе европейскому миру
Скриншот видео, опубликованного ирландским журналистом Чеем Боузом
Скриншот видео, опубликованного ирландским журналистом Чеем Боузом
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вооруженный конфликт, начавшийся после Евромайдана на Украине, стала крупнейшей угрозой миру в Европе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Результатом "Евромайдана" стал незаконный госпереворот, тщательно организованный и осуществленный ЦРУ, МИ-6 и Госдепом. Гражданская война, начавшаяся в результате этого, стала самой большой угрозой миру в Европе со времен нацистов", — прокомментировал он сопровождающие публикацию кадры.
На кадрах видны сотни украинских флагов с фотографиями павших во время Майдана.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича.
По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.
Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.