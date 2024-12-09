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На Западе назвали самую большую угрозу в Европе - РИА Новости, 09.12.2024
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22:13 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/ugroza-1988280275.html
На Западе назвали самую большую угрозу в Европе
На Западе назвали самую большую угрозу в Европе - РИА Новости, 09.12.2024
На Западе назвали самую большую угрозу в Европе
Вооруженный конфликт, начавшийся после Евромайдана на Украине, стала крупнейшей угрозой миру в Европе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:13
2024-12-09T22:13
в мире
европа
украина
чей боуз
ми-6
центральное разведывательное управление (цру)
государственный департамент сша
сша
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вооруженный конфликт, начавшийся после Евромайдана на Украине, стала крупнейшей угрозой миру в Европе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Результатом "Евромайдана" стал незаконный госпереворот, тщательно организованный и осуществленный ЦРУ, МИ-6 и Госдепом. Гражданская война, начавшаяся в результате этого, стала самой большой угрозой миру в Европе со времен нацистов", — прокомментировал он сопровождающие публикацию кадры.На кадрах видны сотни украинских флагов с фотографиями павших во время Майдана.Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича.По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20241209/politika-1988275651.html
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в мире, европа, украина, чей боуз, ми-6, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша, сша, мид германии, виктор янукович, евросоюз, верховная рада украины, сергей пашинский, франция
В мире, Европа, Украина, Чей Боуз, Ми-6, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Государственный департамент США, США, МИД Германии, Виктор Янукович, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Сергей Пашинский, Франция
На Западе назвали самую большую угрозу в Европе

Журналист Боуз: Евромайдан при поддержке США привел к угрозе европейскому миру

Скриншот видео, опубликованного ирландским журналистом Чеем Боузом
Скриншот видео, опубликованного ирландским журналистом Чеем Боузом - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Скриншот видео, опубликованного ирландским журналистом Чеем Боузом
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вооруженный конфликт, начавшийся после Евромайдана на Украине, стала крупнейшей угрозой миру в Европе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Результатом "Евромайдана" стал незаконный госпереворот, тщательно организованный и осуществленный ЦРУ, МИ-6 и Госдепом. Гражданская война, начавшаяся в результате этого, стала самой большой угрозой миру в Европе со времен нацистов", — прокомментировал он сопровождающие публикацию кадры.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Прошли маршем". На Западе признали неудобную правду о России и Украине
Вчера, 21:00
На кадрах видны сотни украинских флагов с фотографиями павших во время Майдана.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича.
По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.
Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Это закуска". В Польше раскрыли планы Запада на Украину
Вчера, 16:31
 
В миреЕвропаУкраинаЧей БоузМи-6Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Государственный департамент СШАСШАМИД ГерманииВиктор ЯнуковичЕвросоюзВерховная Рада УкраиныСергей ПашинскийФранция
 
 
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