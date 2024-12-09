https://ria.ru/20241209/ugroza-1988280275.html

На Западе назвали самую большую угрозу в Европе

На Западе назвали самую большую угрозу в Европе - РИА Новости, 09.12.2024

На Западе назвали самую большую угрозу в Европе

Вооруженный конфликт, начавшийся после Евромайдана на Украине, стала крупнейшей угрозой миру в Европе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:13

2024-12-09T22:13

2024-12-09T22:13

в мире

европа

украина

чей боуз

ми-6

центральное разведывательное управление (цру)

государственный департамент сша

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988274642_0:282:808:737_1920x0_80_0_0_2e70eae6cc91651d34a417e03dde1f37.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вооруженный конфликт, начавшийся после Евромайдана на Украине, стала крупнейшей угрозой миру в Европе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Результатом "Евромайдана" стал незаконный госпереворот, тщательно организованный и осуществленный ЦРУ, МИ-6 и Госдепом. Гражданская война, начавшаяся в результате этого, стала самой большой угрозой миру в Европе со времен нацистов", — прокомментировал он сопровождающие публикацию кадры.На кадрах видны сотни украинских флагов с фотографиями павших во время Майдана.Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича.По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20241209/politika-1988275651.html

https://ria.ru/20241209/ukraine-1988203522.html

европа

украина

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, украина, чей боуз, ми-6, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша, сша, мид германии, виктор янукович, евросоюз, верховная рада украины, сергей пашинский, франция