https://ria.ru/20241209/ubiystvo-1988118175.html

Жительница Москвы получила срок за убийство мужа, решившего развестись

Жительница Москвы получила срок за убийство мужа, решившего развестись - РИА Новости, 09.12.2024

Жительница Москвы получила срок за убийство мужа, решившего развестись

Суд приговорил к 14 годам колонии общего режима жительницу Москвы, которая убила мужа, решившего развестись на фоне конфликтов из-за траты женщиной 30 миллионов РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:40

2024-12-09T11:40

2024-12-09T11:40

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россия

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РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии общего режима жительницу Москвы, которая убила мужа, решившего развестись на фоне конфликтов из-за траты женщиной 30 миллионов рублей семейных средств, сообщило следственное управление СК РФ по Рязанской области в Telegram-канале."На основании вердикта присяжных заседателей жительница Москвы осуждена за убийство супруга… Приговором суда женщине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что между супругами были конфликты из-за того, что жена без ведома мужа распорядилась их общими деньгами в сумме не менее 30 миллионов рублей. Мужчина высказал намерение расторгнуть брак. В конце июля 2020 года во время поездки к берегу реки Оки в Шиловском районе Рязанской области женщина нанесла супругу несколько ударов по голове. Тело убитого она спрятала в заброшенном бетонном резервуаре с водой. При поддержке родственников женщина создала себе ложное алиби, пытаясь убедить следователей, что в Москву они с супругом вернулись вместе, после чего он просто ушел, и о дальнейшей судьбе мужа ей ничего не известно, уточняет СУСК. Тело мужчины обнаружили в октябре 2020 года. Жительница столицы была задержана и заключена под стражу, добавляет следственное управление.

https://ria.ru/20241205/kaliningrad-1987604392.html

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происшествия, москва, рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)