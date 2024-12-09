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Жительница Москвы получила срок за убийство мужа, решившего развестись
Жительница Москвы получила срок за убийство мужа, решившего развестись - РИА Новости, 09.12.2024
Жительница Москвы получила срок за убийство мужа, решившего развестись
Суд приговорил к 14 годам колонии общего режима жительницу Москвы, которая убила мужа, решившего развестись на фоне конфликтов из-за траты женщиной 30 миллионов РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:40
2024-12-09T11:40
2024-12-09T11:40
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РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии общего режима жительницу Москвы, которая убила мужа, решившего развестись на фоне конфликтов из-за траты женщиной 30 миллионов рублей семейных средств, сообщило следственное управление СК РФ по Рязанской области в Telegram-канале."На основании вердикта присяжных заседателей жительница Москвы осуждена за убийство супруга… Приговором суда женщине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что между супругами были конфликты из-за того, что жена без ведома мужа распорядилась их общими деньгами в сумме не менее 30 миллионов рублей. Мужчина высказал намерение расторгнуть брак. В конце июля 2020 года во время поездки к берегу реки Оки в Шиловском районе Рязанской области женщина нанесла супругу несколько ударов по голове. Тело убитого она спрятала в заброшенном бетонном резервуаре с водой. При поддержке родственников женщина создала себе ложное алиби, пытаясь убедить следователей, что в Москву они с супругом вернулись вместе, после чего он просто ушел, и о дальнейшей судьбе мужа ей ничего не известно, уточняет СУСК. Тело мужчины обнаружили в октябре 2020 года. Жительница столицы была задержана и заключена под стражу, добавляет следственное управление.
https://ria.ru/20241205/kaliningrad-1987604392.html
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происшествия, москва, рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Рязанская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Москвы получила срок за убийство мужа, решившего развестись
Жительница Москвы получила 14 лет колонии за убийство мужа, решившего развестись