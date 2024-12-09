https://ria.ru/20241209/turtsija-1988132739.html
Число жертв крушения вертолета в Турции достигло пяти
Число жертв крушения вертолета в Турции достигло пяти - РИА Новости, 09.12.2024
Число жертв крушения вертолета в Турции достигло пяти
Жертвами крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны стали пятеро военных, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:46
2024-12-09T12:46
2024-12-09T12:46
в мире
турция
uh-1 (вертолет)
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СТАМБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Жертвами крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны стали пятеро военных, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин. Ранее губернатор заявлял о четырех погибших. Он сообщил, что военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС. "К сожалению, погибли пятеро военных", - сообщил Эрин телеканалу AHaber. В свою очередь мэр города Ыспарта Шюкрю Башдеирмен сообщил каналу, что причиной катастрофы могло стать столкновение двух вертолетов. Министерство обороны Турции в пресс-релизе подтвердило гибель пятерых военных, еще один тяжело ранен и госпитализирован. Крушение потерпел американский вертолет Bell UH-1 Iroquois, уточнило ведомство.
https://ria.ru/20241204/frg-1987380768.html
https://ria.ru/20241026/vertolet-1980282839.html
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в мире, турция, uh-1 (вертолет)
В мире, Турция, UH-1 (вертолет)
Число жертв крушения вертолета в Турции достигло пяти
Число жертв крушения вертолета в провинции Ыспарта в Турции достигло пяти