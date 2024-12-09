https://ria.ru/20241209/trevoga-1988143266.html

В Одесской области объявили воздушную тревогу

В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.12.2024

В Одесской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога на Украине объявлена и в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:19

2024-12-09T13:19

2024-12-09T13:19

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

николаевская область

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Воздушная тревога на Украине объявлена и в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревогу объявили в Киевской, Черниговской и Николаевской областях, она звучит до сих пор. По данным ресурса, тревога в Одесской области была объявлена в 12.49 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html

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украина

николаевская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, украина, николаевская область