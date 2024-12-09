https://ria.ru/20241209/trevoga-1988143266.html
В Одесской области объявили воздушную тревогу
В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.12.2024
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога на Украине объявлена и в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:19
2024-12-09T13:19
2024-12-09T13:19
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Воздушная тревога на Украине объявлена и в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревогу объявили в Киевской, Черниговской и Николаевской областях, она звучит до сих пор. По данным ресурса, тревога в Одесской области была объявлена в 12.49 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Николаевская область
В Одесской области объявили воздушную тревогу
В Одесской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу