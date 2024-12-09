https://ria.ru/20241209/transport-1988219124.html

"Модернизация транспортной инфраструктуры": страна становится быстрее

"Модернизация транспортной инфраструктуры": страна становится быстрее - РИА Новости, 09.12.2024

"Модернизация транспортной инфраструктуры": страна становится быстрее

Национальный проект в сфере транспорта - "Модернизация транспортной инфраструктуры", подходит к завершению. За шесть лет он охватил практически все основные... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:41

2024-12-09T19:41

2024-12-09T19:41

москва

россия

санкт-петербург

роман старовойт

владимир путин

ленинград

максим фадеев

московские центральные диаметры (мцд)

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Национальный проект в сфере транспорта - "Модернизация транспортной инфраструктуры", подходит к завершению. За шесть лет он охватил практически все основные направления: скоростные автомагистрали и железные дороги, аэропорты, морские порты и перевозки по Севморпути. Было завершено более 700 объектов и мероприятий, что позволило повысить связанность разных частей нашей большой страны. Люди могут безопаснее и быстрее перемещаться по ее территории, а бизнес – проще выстраивать логистику грузоперевозок. А со следующего года работы продолжатся по новому нацпроекту - "Эффективная транспортная система".Как сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, за счет модернизации аэропортов и развития маршрутной сети укрепляется прямое авиасообщение. Доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50 процентов."Ключевыми задачами мероприятий нацпроекта было увеличение пропускной и провозной способности магистральной инфраструктуры, увеличение эффективности транспортно-логистических операций и рост транзитного потенциала страны. Решение данных задач позволят внести значительный вклад в рост экономики страны, увеличение бюджетных доходов всех уровней и улучшение качества жизни людей", - отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры Игорь Смирнов.По его словам, за последние шесть лет большинство мероприятий в части развития грузовых перевозок и логистики были успешно реализованы. При этом многие из них позволили нивелировать логистические ограничения, возникшие в последние годы и переориентировать грузы, в том числе, на восток."Завершается проект второго этапа модернизации Восточного полигона (БАМ и Транссиб), увеличивший его провозную способность вдвое. Были увеличены пропускные способности на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, а также активно развивалась инфраструктура таких коридоров, как "Север – Юг" и Северного морского пути: это позволило значительно поддержать экспорт в условиях увеличения спроса на перевозки в восточном и южном направлении. Были значительно увеличены производственные мощности портов и транспортно-логистическая инфраструктура внутри страны. Также были реализованы несколько крупных проектов новых скоростных автодорог, что позволило соединить основные центры экономической активности в европейской части России", - перечислил эксперт основные достижения транспортной инициативы.Скоростные автодорогиПо нацпроекту "Модернизация транспортной инфраструктуры" развиваются автомагистрали в составе международного транспортного коридора (МТК) "Европа-Западный Китай", который проходит по территории России, Казахстана и Китая. На российскую часть приходится 2,4 тысячи километров, объединяющих сразу три крупнейшие агломерации — Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.Одним из главных событий прошлого года стало открытие скоростной автомагистрали М-12 "Восток" от Москвы до Казани. На протяжении 810 километров на трассе нет ни одного светофора, ни одного перекрестка в одном уровне. М-12 проходит по перспективным центрам экономического роста: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашской Республике и Республике Татарстан. Новая дорога, по которой уже совершено более 23 миллионов поездок, вдвое сократила время в пути (от Москвы до Казани можно доехать за шесть с половиной часов). Трасса уже дала мощный импульс промышленности, новым инфраструктурным проектам, развитию туристического потенциала территорий. Так, стало удобнее добираться в нижегородское село Дивеево, где расположен знаменитый женский монастырь. А в пушкинское Болдино из Москвы теперь можно доехать за 5,5 часов, тогда как раньше дорога занимала более 8 часов.Сейчас ведутся работы по продлению трассы М-12 до Екатеринбурга через Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. Далее дорога пойдет до Тюмени. Таким образом М-12 обеспечит скоростную связь столицы с Уралом, обеспечив быструю доставку грузов в восточном направлении.Еще один важный объект - четырехполосная дорога с мостом через Волгу в обход Тольятти. Дорога протяженностью 100 километров проходящая по Самарской области и соединяющая две точки трассы М-5 "Урал", в будущем также станет частью маршрута "Европа – Западный Китай". Также планируется, что обход Тольятти войдет в состав Юго-Западной хорды, которая будет начинаться в Сибири и через Урал и Поволжье поведет к побережью Азовского и Черного морей.АэропортыТакже по нацпроекту идет масштабное обновление аэропортов в регионах, что делает перелеты безопаснее, способствует повышению транспортной доступности и связанности городов, развитию новых региональных маршрутов и внутреннего туризма. На начало декабря 2024 года уже обновили инфраструктуру 33 воздушных гаваней, в том числе реконструировали 21 взлетно-посадочную полосу (ВПП). Это и аэропорты миллионников - Красноярск, Новосибирск, Челябинск, и города – центры добывающей отрасли: Депутатский, Магнитогорск, Норильск.Особое внимание уделяется авиаузлам Сибири и Дальнего Востока. Только в Якутии, где для большинства населенных пунктов авиация - единственный вид транспорта круглогодичного действия, были реконструированы 10 аэропортовых комплексов. В результате, появилось более безопасное и комфортное авиасообщение с самыми удаленными российскими городами, такими как Нерюнгри, Сангар, Хандыга. В том числе была модернизирована ВПП главного аэропорта республики – "Якутск", пассажиропоток которого в этом году составил рекордный показатель в 1 миллион пассажиров.Помимо Якутска, еще 20 аэропортов получили новые ВПП: Саратов, Хабаровск, Соловки, Норильск, Жиганск, Олекминск, Нерюнгри, Челябинск, Великий Устюг, Оренбург, Певек, Черский, Магнитогорск, Архангельск, Усть-Камчатск, Усть-Нера, Благовещенск, Чара, Томск, Кемерово.На этом работы не останавливаются, чтобы повысить авиационную мобильность граждан в полтора раза к 2030 году модернизируют не менее 75 аэропортов.Железные дорогиТакже важное направление нацпроекта — модернизация железнодорожной инфраструктуры, и здесь в центре внимания Восточный полигон, куда входят БАМ и Транссиб. Тут активно идет расширение узких мест для увеличения провозной способности. Модернизация включает строительство вторых путей, мостовых переходов, тоннелей, реконструкции станций и других сооружений.Так, увеличению "мощности" БАМа помог новый Байкальский тоннель на границе Иркутской области и Республики Бурятия (длина более 6,6 километра). В свою очередь, на Транссибе в Амурской области в конце прошлого года был открыт новый Керакский тоннель, который стал самым длинным на Забайкальской железной дороге – 926 метров.По сравнению с 2013 годом провозная способность Восточного полигона уже выросла вдвое – с 90 до 180 миллионов тонн в год (прим. – показатель будет достигнут к концу года). Планируется, что этот показатель к 2030 году составит 210 миллионов тонн. Как считают эксперты, масштабные проекты реконструкции БАМа и Транссиба ускорят экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири, одновременно обеспечив жителей рабочими местами.Северный морской путьСеверный морской путь (СМП) – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, его протяженность составляет около 5,6 тысячи километров. Проект развития СМП предполагает создание круглогодичного транспортного коридора, который в перспективе сможет взять на себя часть грузов Восточного полигона железных дорог. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, строительства атомных ледоколов и модернизации инфраструктуры.Так, в 2022-2023 годы на СМП были организованы пять каботажных рейсов (перевозок внутри государственной границы) между 11 портами от Санкт-Петербурга до Владивостока, в том числе три круговых — ​в маршрут включены Архангельск, Певек, Находка, Магадан. Для обеспечения растущего грузопотока работает программа обновления атомного ледокольного флота: в строй были введены атомные ледоколы проекта 22220 – "Арктика" (2020 год), "Сибирь" (2022 год), "Урал" (2022 год). В этом году в эксплуатацию введут ледокол "Якутия". В дальнейшем флот пополнят еще три ледокола – "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".Развитие СМП в первую очередь выгодно транспортным и добывающим компаниям, также круглогодичная навигация позволит улучшить ситуацию с северным завозом, который обеспечивает доставку грузов в 25 регионов РФ. В рамках снабжения арктических производств и северного завоза в прошлом году по Севморпути перевезено 5,6 миллиона тонн грузов — ​в основном контейнеров, металлоконструкций, пиломатериалов, кранов, автотехники, рыбной продукции.В 2023 году грузопоток на Северном морском пути составил 36,2 миллиона тонн, что стало рекордом за всю историю. К 2030 году показатель предстоит нарастить до 100 миллионов тонн. При условии сопряжения портов Севморпути с железными дорогами и автомагистралями это сделает Большой Северный морской путь опорным элементом "грузового каркаса" России."Мы все прекрасно понимаем, что масштабы нашей страны, наши возможности по выходу в мировой океан должны быть на 100% использованы. Географическое положение СМП может стать реальной альтернативой Суэцкому каналу. И это в два раза быстрее, чем традиционным маршрутом через Суэцкий канал. Мало того, что это - скорость, но это еще снижение рисков, потому что мы все помним про многодневную блокировку канала", – заявил в ходе "Транспортной недели" министр транспорта Роман Старовойт.Москва. Центральный транспортный узелЕще одно направление нацпроекта – развитие Центрального транспортного узла Москвы (ЦТУ). Здесь главным достижением стало строительство 3го и 4го Московских центральных диаметров (МЦД), связавших удобным и быстрым сообщением столицу и Подмосковье. Сейчас работают четыре диаметра: Одинцово-Лобня, Нахабино-Подольск, Зеленоград-Раменское и Апрелевка-Железнодорожный, проходящие также через вокзалы столицы. В дальнейшем планируется создание пятого диаметра – от Пушкино до Домодедово.Каждый день МЦД перевозит более 1,4 миллиона пассажиров, на линиях работает 137 станций. Поезда в час пик отправляются каждые 5-7 минут, для пассажиров доступна бесплатная пересадка на другие виды городского транспорта. Таким образом, благодаря запуску диаметров для людей существенно сократилось время в пути, а в столице фактически появилось новое наземное метро, ставшее частью городской транспортной системы.Дальнейшее развитие ЦТУ предполагает улучшение транспортного сообщения Московской агломерации с Тульской, Калужской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Тверской и Владимирской областями. Это позволит обеспечить комплексный социально-экономический эффект развития регионов Центрального федерального округа. Планируется, что провозная способность инфраструктуры ЦТУ по перевозке пассажиров возрастет до 844 миллионов человек к 2030 году."Эффективная транспортная система": новый нацпроектВ этом году нацпроект "Модернизация транспортной инфраструктуры" завершается, а на смену ему уже идет новый – "Эффективная транспортная система", который даст дополнительные стимулы экономике. Мероприятия будут направлены на повышение скорости и объема перемещения людей и грузов по территории страны и за ее пределы. Работы по всем направлениям предыдущего нацпроекта продолжатся, а в дополнение планируется развитие речных путей, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), создание современной инфраструктуры пунктов пропуска через государственную границу. В числе других ключевых инициатив – проведение цифровой трансформации. И особое внимание будет уделено укреплению кадрового потенциала. В результате в России должна появиться бесшовная транспортная система, единый каркас, объединяющий важнейшие объекты транспортной инфраструктуры."Мы ставим перед собой амбициозную задачу – создать самую эффективную транспортную систему в мире, отвечающую всем запросам населения и экономики", – заявил ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт.Как отмечает Игорь Смирнов из Центра экономики инфраструктуры, в новом нацпроекте больше внимания будет уделено развитию инфраструктуры в направлении основных рынков сбыта российской продукции: Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, а также нивелированию рисков по дальнейшему ограничению перевозок в Северо-Западном и Азово-Черноморском направлении."Требуется дальнейшее увеличение эффективности логистических операций для снижения доли транспортных затрат в цене продукции, что обеспечит рост конкурентоспособности российских производителей на рынках дружественных стран и снижение стоимости импортных товаров на внутреннем рынке. Достижение данных целей будет возможно при дальнейшем опережающем развитии инфраструктуры международных транспортных коридоров, включая инфраструктуру Восточного полигона, МТК "Север – Юг", СМП и подходов к портам СМП, в том числе железнодорожные подходов, а также возможно новых маршрутов в восточном направлении", - поясняет специалист.ВСМ – самый знаковый проектОдно из главных направлений нового нацпроекта - создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Ее строительство министр транспорта назвал "самым знаковым проектом" ближайших лет. ВСМ Москва- Санкт-Петербург должны ввести в эксплуатацию к 2030 году."Благодаря реализации проекта будет сделан огромный рывок в технологиях, промышленности, образовании и науке. Опираясь исключительно на отечественные решения, должны появиться совершенно новые промышленные площадки... Команда, которая работает над созданием ВСМ, имеет за плечами большой опыт реализации других сложных, крупных проектов. Поэтому мы все рассчитываем на успех. Когда магистраль будет построена, наша страна войдет в элитарный круг государств, где уже есть такое (высокоскоростное – ред.) движение", - сказал Роман Старовойт, выступая на "Транспортной неделе".Благодаря ВСМ время в пути между столицами должно сократиться до 2 часа 15 минут. Преодолеть дорогу из Москвы в Тверь можно будет за 40 минут, а путь из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга займет полчаса вместо трех часов. Многое будет сделано впервые: появится первый российский поезд, развивающий скорость 400 километров в час, будут созданы отечественная система управления движением поездов и автоматизированная система диагностики инфраструктуры и подвижного состава."Множество научных исследований подтверждают экономическую эффективность проекта, причем, социально-экономические эффекты возникнут уже на этапе строительства, ведь это крупный заказ отечественным предприятиям и новые рабочие места. Всего же за период стройки и 20 лет эксплуатации проекта дополнительный прирост ВВП может составить 10,5 триллиона рублей, а прирост бюджетных доходов – 2,7 триллиона рублей. Пассажиропоток на 2030-й год составит 23 миллиона пассажиров", - прокомментировал для РИА Новости вице-президент Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев.В более долгосрочной перспективе запланировано создание сети ВМС по наиболее востребованным направлениям, включая Москва – Казань – Екатеринбург, Москва – Сочи (Адлер), Москва – Минск, Москва – Рязань.

https://ria.ru/20241124/rossiya-1985371360.html

https://ria.ru/20241121/shishkarev-1985063692.html

https://ria.ru/20240907/starovoyt-1971097193.html

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