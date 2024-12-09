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NBC News предрек Трампу конфликт интересов - РИА Новости, 09.12.2024
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18:50 09.12.2024 (обновлено: 18:55 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/tramp-1988250406.html
NBC News предрек Трампу конфликт интересов
NBC News предрек Трампу конфликт интересов - РИА Новости, 09.12.2024
NBC News предрек Трампу конфликт интересов
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп возвращается в Белый дом с расширившейся бизнес-империей и без четких обещаний о предотвращении возможного... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:50
2024-12-09T18:55
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп возвращается в Белый дом с расширившейся бизнес-империей и без четких обещаний о предотвращении возможного конфликта интересов, сообщает телеканал NBC News. "Когда… Дональд Трамп вернется в Белый дом в следующем году, его бизнес-империя будет значительно расширена, а обещаний о том, как он намерен избегать конфликта интересов, станет заметно меньше", - говорится в материале. По данным NBC, с момента своего первого президентского срока Трамп значительно расширил бизнес, включив в него криптовалюту, социальные сети и новые лицензированные проекты. Среди них - новые гольф-клубы в Шотландии, продукция, такая как духи и гитары, и даже лицензия на строительство курорта в Омане. Опрошенные телеканалом эксперты по этике предупреждают, что обширные бизнес-интересы Трампа могут стать источником конфликта интересов. Многие из его назначенцев будут регулировать отрасли, связанные с его предприятиями. Кроме того, его торговая политика, включая возможные пошлины, может влиять на его доходы. По данным NBC, во время своего первого срока Трамп обещал передать контроль над своими активами сыновьям, но ограничения на иностранные сделки были нарушены. Ожидается, что во второй срок Трамп будет еще более активно участвовать в бизнесе. Его переходная команда пока не ответила, будут ли эти правила действовать в будущем. Эксперты также отмечают, что бизнес-империя Трампа может открывать новые пути для влияния на него, будь то через покупку акций его компаний или рекламные контракты. "Ситуация беспрецедентна: президенты США ранее всегда создавали слепые трасты, чтобы избежать таких конфликтов", - приводит телеканал слова одного из них.
https://ria.ru/20241111/tramp-1982989102.html
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сша, шотландия, оман, дональд трамп, nbc, в мире
США, Шотландия, Оман, Дональд Трамп, NBC, В мире
NBC News предрек Трампу конфликт интересов

Трамп рискует конфликтом интересов как глава США из-за своей бизнес-империи

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп возвращается в Белый дом с расширившейся бизнес-империей и без четких обещаний о предотвращении возможного конфликта интересов, сообщает телеканал NBC News.
"Когда… Дональд Трамп вернется в Белый дом в следующем году, его бизнес-империя будет значительно расширена, а обещаний о том, как он намерен избегать конфликта интересов, станет заметно меньше", - говорится в материале.
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По данным NBC, с момента своего первого президентского срока Трамп значительно расширил бизнес, включив в него криптовалюту, социальные сети и новые лицензированные проекты. Среди них - новые гольф-клубы в Шотландии, продукция, такая как духи и гитары, и даже лицензия на строительство курорта в Омане.
Опрошенные телеканалом эксперты по этике предупреждают, что обширные бизнес-интересы Трампа могут стать источником конфликта интересов. Многие из его назначенцев будут регулировать отрасли, связанные с его предприятиями. Кроме того, его торговая политика, включая возможные пошлины, может влиять на его доходы.
По данным NBC, во время своего первого срока Трамп обещал передать контроль над своими активами сыновьям, но ограничения на иностранные сделки были нарушены. Ожидается, что во второй срок Трамп будет еще более активно участвовать в бизнесе. Его переходная команда пока не ответила, будут ли эти правила действовать в будущем.
Эксперты также отмечают, что бизнес-империя Трампа может открывать новые пути для влияния на него, будь то через покупку акций его компаний или рекламные контракты.
"Ситуация беспрецедентна: президенты США ранее всегда создавали слепые трасты, чтобы избежать таких конфликтов", - приводит телеканал слова одного из них.
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