https://ria.ru/20241209/temrezov-1988135700.html
Темрезов: патриотический настрой жителей КЧР вызывает чувство гордости
Темрезов: патриотический настрой жителей КЧР вызывает чувство гордости - РИА Новости, 09.12.2024
Темрезов: патриотический настрой жителей КЧР вызывает чувство гордости
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов встретился с одним из организаторов передвижной выставки трофейного оружия - начальником отделения... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:54
2024-12-09T12:54
2024-12-09T12:54
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов встретился с одним из организаторов передвижной выставки трофейного оружия - начальником отделения патриотической работы Южного военного округа Дереником Темирхановым, на встрече была положительно оценена работа выставки. Он рассказал о своих впечатлениях о республике, ее жителях, а также о самой выставке, как значимом патриотическом мероприятии всероссийского масштаба. "Было очень приятно услышать хорошую оценку работы органов государственной власти Карачаево-Черкесии, волонтерских и патриотических молодежных организаций, которые принимали участие в подготовке и проведении выставки вместе с военнослужащими Российских вооруженных сил", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Также Темирханов поделился своими впечатлениями от общения с жителями Карачаево-Черкесии, которые в течение этих дней приходили на главную площадь с детьми и тепло приветствовали солдат, передавали им письма поддержки, окружали теплотой и высказывали слова уважения. "Такой патриотический настрой и дух жителей республики за Российскую армию и нашу страну вызывает чувство гордости! Победа непременно будет за нами!" - подчеркнул Темрезов.
https://ria.ru/20241209/krch-1988134588.html
https://ria.ru/20241204/temrezov-1987266429.html
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Темрезов: патриотический настрой жителей КЧР вызывает чувство гордости
Рашид Темрезов: патриотический настрой жителей КРЧ вызывает чувство гордости
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов встретился с одним из организаторов передвижной выставки трофейного оружия - начальником отделения патриотической работы Южного военного округа Дереником Темирхановым, на встрече была положительно оценена работа выставки.
Он рассказал о своих впечатлениях о республике, ее жителях, а также о самой выставке, как значимом патриотическом мероприятии всероссийского масштаба.
"Было очень приятно услышать хорошую оценку работы органов государственной власти Карачаево-Черкесии, волонтерских и патриотических молодежных организаций, которые принимали участие в подготовке и проведении выставки вместе с военнослужащими Российских вооруженных сил", - написал Темрезов
в своем телеграм-канале.
Также Темирханов поделился своими впечатлениями от общения с жителями Карачаево-Черкесии, которые в течение этих дней приходили на главную площадь с детьми и тепло приветствовали солдат, передавали им письма поддержки, окружали теплотой и высказывали слова уважения.
"Такой патриотический настрой и дух жителей республики за Российскую армию и нашу страну вызывает чувство гордости! Победа непременно будет за нами!" - подчеркнул Темрезов.