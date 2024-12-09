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Экс-начальник Московской железной дороги стал заместителем гендиректора
Экс-начальник Московской железной дороги стал заместителем гендиректора - РИА Новости, 09.12.2024
Экс-начальник Московской железной дороги стал заместителем гендиректора
Бывший начальник Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) Валерий Танаев назначен заместителем генерального директора - главным инженером РЖД, сообщила... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:49
2024-12-09T10:49
2024-12-09T10:56
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московская железная дорога
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МОСКВА, 9 дек - РИА новости. Бывший начальник Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) Валерий Танаев назначен заместителем генерального директора - главным инженером РЖД, сообщила головная компания."Валерий Танаев назначен заместителем генерального директора - главным инженером РЖД. Трудовую деятельность начал на Западно-Сибирской железной дороге, работал главным инженером Северо-Кавказской и Октябрьской магистралей, руководил двумя железными дорогами: Северной (с 2017 по 2022 год) и Московской (с 2022 по 2024 год)", - говорится в сообщении.Начальником Московской железной дороги назначен Павел Иванов. Он 11 лет работал в Центральной дирекции управления движением, в том числе более 9 лет возглавляя её, при этом 5 лет был заместителем генерального директора РЖД. С октября 2020 года руководил Юго-Восточной железной дорогой.Игорь Наталенко назначен начальником Юго-Восточной железной дороги. Он с 2019 года работал первым заместителем начальника Северной железной дороги, а до этого более 20 лет на различных должностях на Октябрьской железной дороге.
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москва, ржд, московская железная дорога, юго-восточная железная дорога
Москва, РЖД, Московская железная дорога, Юго-Восточная железная дорога
Экс-начальник Московской железной дороги стал заместителем гендиректора
Экс-начальник Московской железной дороги Валерий Танаев назначен замгендиректора