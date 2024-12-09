Рейтинг@Mail.ru
Экс-начальник Московской железной дороги стал заместителем гендиректора - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 09.12.2024 (обновлено: 10:56 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/tanaev-1988108436.html
Экс-начальник Московской железной дороги стал заместителем гендиректора
Экс-начальник Московской железной дороги стал заместителем гендиректора - РИА Новости, 09.12.2024
Экс-начальник Московской железной дороги стал заместителем гендиректора
Бывший начальник Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) Валерий Танаев назначен заместителем генерального директора - главным инженером РЖД, сообщила... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:49
2024-12-09T10:56
москва
ржд
московская железная дорога
юго-восточная железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988108205_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_207478815c8b3cf1890f3e9cbcb29e3f.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА новости. Бывший начальник Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) Валерий Танаев назначен заместителем генерального директора - главным инженером РЖД, сообщила головная компания."Валерий Танаев назначен заместителем генерального директора - главным инженером РЖД. Трудовую деятельность начал на Западно-Сибирской железной дороге, работал главным инженером Северо-Кавказской и Октябрьской магистралей, руководил двумя железными дорогами: Северной (с 2017 по 2022 год) и Московской (с 2022 по 2024 год)", - говорится в сообщении.Начальником Московской железной дороги назначен Павел Иванов. Он 11 лет работал в Центральной дирекции управления движением, в том числе более 9 лет возглавляя её, при этом 5 лет был заместителем генерального директора РЖД. С октября 2020 года руководил Юго-Восточной железной дорогой.Игорь Наталенко назначен начальником Юго-Восточной железной дороги. Он с 2019 года работал первым заместителем начальника Северной железной дороги, а до этого более 20 лет на различных должностях на Октябрьской железной дороге.
https://ria.ru/20241202/rzhd-1986898603.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988108205_0:0:1168:875_1920x0_80_0_0_5ebc5d3fa122f8f88a47900ead13d8b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ржд, московская железная дорога, юго-восточная железная дорога
Москва, РЖД, Московская железная дорога, Юго-Восточная железная дорога
Экс-начальник Московской железной дороги стал заместителем гендиректора

Экс-начальник Московской железной дороги Валерий Танаев назначен замгендиректора

© Фото : пресс-служба РЖДВалерий Танаев
Валерий Танаев - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : пресс-служба РЖД
Валерий Танаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА новости. Бывший начальник Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) Валерий Танаев назначен заместителем генерального директора - главным инженером РЖД, сообщила головная компания.
"Валерий Танаев назначен заместителем генерального директора - главным инженером РЖД. Трудовую деятельность начал на Западно-Сибирской железной дороге, работал главным инженером Северо-Кавказской и Октябрьской магистралей, руководил двумя железными дорогами: Северной (с 2017 по 2022 год) и Московской (с 2022 по 2024 год)", - говорится в сообщении.
Начальником Московской железной дороги назначен Павел Иванов. Он 11 лет работал в Центральной дирекции управления движением, в том числе более 9 лет возглавляя её, при этом 5 лет был заместителем генерального директора РЖД. С октября 2020 года руководил Юго-Восточной железной дорогой.
Игорь Наталенко назначен начальником Юго-Восточной железной дороги. Он с 2019 года работал первым заместителем начальника Северной железной дороги, а до этого более 20 лет на различных должностях на Октябрьской железной дороге.
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В РЖД прокомментировали сообщения СМИ о скоплении вагонов на заводах
2 декабря, 16:08
 
МоскваРЖДМосковская железная дорогаЮго-Восточная железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала