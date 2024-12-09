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ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области
ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 09.12.2024
ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, говорится в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:33
2024-12-09T13:33
2024-12-09T13:33
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово", - говорится в сводке. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области и шести в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области
МО: группировка "Север" поразила 13 украинских бригад в курском приграничье