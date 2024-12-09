https://ria.ru/20241209/svo-1988152067.html

ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области

ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 09.12.2024

ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, говорится в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:33

2024-12-09T13:33

2024-12-09T13:33

специальная военная операция на украине

курская область

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_0:125:3069:1851_1920x0_80_0_0_e26e9b2c95c45645763f91335415890a.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово", - говорится в сводке. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области и шести в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)