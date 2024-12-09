https://ria.ru/20241209/svo-1988124470.html

ВСУ потеряли более 555 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли более 555 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 09.12.2024

ВСУ потеряли более 555 военных в зоне действий группировки "Центр"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 555 военнослужащих, боевую машину пехоты и два... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:09

2024-12-09T12:09

2024-12-09T12:17

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

димитров

пушкино

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 555 военнослужащих, боевую машину пехоты и два бронетранспортера М113, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Пушкино, Желтое и Заря Донецкой Народной Республики."Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 555 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", два пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241209/lnr-1988083900.html

россия

димитров

пушкино

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россия, вооруженные силы украины, димитров, пушкино, министерство обороны рф (минобороны рф), сша