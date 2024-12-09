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ВСУ потеряли более 555 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 09.12.2024 (обновлено: 12:17 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/svo-1988124470.html
ВСУ потеряли более 555 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 555 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 09.12.2024
ВСУ потеряли более 555 военных в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 555 военнослужащих, боевую машину пехоты и два... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:09
2024-12-09T12:17
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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пушкино
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 555 военнослужащих, боевую машину пехоты и два бронетранспортера М113, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Пушкино, Желтое и Заря Донецкой Народной Республики."Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 555 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", два пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, димитров, пушкино, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Димитров, Пушкино, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
ВСУ потеряли более 555 военных в зоне действий группировки "Центр"

"Центр" занял выгодные рубежи и отразил десять контратак ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 555 военнослужащих, боевую машину пехоты и два бронетранспортера М113, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Пушкино, Желтое и Заря Донецкой Народной Республики.
"Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 555 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", два пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В ЛНР рассказали о резкой активизации ВСУ на линии фронта
Вчера, 09:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДимитровПушкиноМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)США
 
 
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