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Житель Крыма получил срок за передачу данных Украине - РИА Новости, 09.12.2024
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10:52 09.12.2024 (обновлено: 11:05 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/sud-1988108580.html
Житель Крыма получил срок за передачу данных Украине
Житель Крыма получил срок за передачу данных Украине - РИА Новости, 09.12.2024
Житель Крыма получил срок за передачу данных Украине
Житель Симферопольского района Крыма осужден на 15 лет колонии за госизмену, он передавал министерству обороны Украины сведения о передвижении военной техники... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:52
2024-12-09T11:05
украина
вооруженные силы рф
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Житель Симферопольского района Крыма осужден на 15 лет колонии за госизмену, он передавал министерству обороны Украины сведения о передвижении военной техники российских войск, сообщает прокуратура региона."Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина собрал и передал посредством сообщества в интернет-мессенджере представителям министерства обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил Российской Федерации по автодороге "Таврида" и о строящемся военном объекте, которые могли быть использованы против государственной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.Решение в отношении 33-летнего жителя Симферопольского района вынес Верховный суд Крыма. Мужчину признали виновным в государственной измене."Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
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украина, вооруженные силы рф, происшествия
Украина, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Житель Крыма получил срок за передачу данных Украине

Житель Крыма получил 15 лет за передачу ВСУ данных о движении российской техники

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Житель Симферопольского района Крыма осужден на 15 лет колонии за госизмену, он передавал министерству обороны Украины сведения о передвижении военной техники российских войск, сообщает прокуратура региона.
"Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина собрал и передал посредством сообщества в интернет-мессенджере представителям министерства обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил Российской Федерации по автодороге "Таврида" и о строящемся военном объекте, которые могли быть использованы против государственной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Решение в отношении 33-летнего жителя Симферопольского района вынес Верховный суд Крыма. Мужчину признали виновным в государственной измене.
"Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
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