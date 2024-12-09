https://ria.ru/20241209/sud-1988108580.html

Житель Крыма получил срок за передачу данных Украине

Житель Крыма получил срок за передачу данных Украине - РИА Новости, 09.12.2024

Житель Крыма получил срок за передачу данных Украине

Житель Симферопольского района Крыма осужден на 15 лет колонии за госизмену, он передавал министерству обороны Украины сведения о передвижении военной техники... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:52

2024-12-09T10:52

2024-12-09T11:05

украина

вооруженные силы рф

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Житель Симферопольского района Крыма осужден на 15 лет колонии за госизмену, он передавал министерству обороны Украины сведения о передвижении военной техники российских войск, сообщает прокуратура региона."Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина собрал и передал посредством сообщества в интернет-мессенджере представителям министерства обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил Российской Федерации по автодороге "Таврида" и о строящемся военном объекте, которые могли быть использованы против государственной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.Решение в отношении 33-летнего жителя Симферопольского района вынес Верховный суд Крыма. Мужчину признали виновным в государственной измене."Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20241114/fsb-1983688956.html

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украина, вооруженные силы рф, происшествия