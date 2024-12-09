https://ria.ru/20241209/spetsoperatsiya-1988265310.html

Спецоперация, 9 декабря: поражены ж/д объекты, обеспечивавшие поставки ВСУ

Спецоперация, 9 декабря: поражены ж/д объекты, обеспечивавшие поставки ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024

Спецоперация, 9 декабря: поражены ж/д объекты, обеспечивавшие поставки ВСУ

Российские войска нанесли поражение военным аэродромам Украины и железнодорожным объектам, обеспечивавшим поставки западной техники, Россия передала украинской... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:39

2024-12-09T19:39

2024-12-09T19:39

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

татьяна москалькова

вячеслав гладков

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983172142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0239391187ea5b365ee86e67c5190892.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение военным аэродромам Украины и железнодорожным объектам, обеспечивавшим поставки западной техники, Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении в январе самолета Ил-76, ВСУ потеряли в Курской области более 200 военнослужащих за сутки. ВС РФ поразили ж/д объекты, обеспечивавшие поставки техники ВСУРоссийские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение военным аэродромам Украины и железнодорожным объектам, обеспечивавшим поставки ВСУ западной техники, говорится в сводке Минобороны РФ. Потери ВСУ на различных направлениях составили за сутки до 1530 военных. РФ передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76 Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении в январе самолета Ил-76, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, получилось ли передать Украине тела военнослужащих, погибших при крушении самолета. Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что обмены телами погибших в ходе СВО между Россией и Украиной продолжатся. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. ВСУ потеряли за сутки более 200 военных в Курской области Подразделения российской армии на курском направлении уничтожили за сутки более 200 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета, сообщили в Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 39460 военнослужащих, 234 танка. ПВО сбила за сутки 15 БПЛА над регионами России Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, три - над Ростовской и два - над Астраханской. С 14.00 до 15.00 мск над Белгородской областью были сбиты еще два БПЛА. Дроны ВСУ атаковали многоэтажку в белгородском Шебекино Украинские беспилотники дважды атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино, в результате загорелась одна из квартир, жильцов подъезда эвакуировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор добавил, что второй беспилотник при попытке повторной атаки был сбит на подлете к дому. По информации главы области, жильцы пострадавшего подъезда эвакуированы. Четверо из них разместились в ПВР, остальные приняли решение остановиться у родственников. Путин вручил героям России медали "Золотая Звезда" Президент РФ Владимир Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда" на торжественной церемонии в Кремле. На торжественное мероприятие в Кремль были приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Посмертно высокой награды был удостоен старший лейтенант Михаил Избакиев. В ходе спецоперации он обеспечивал наступление российских войск, действуя в составе разведотряда на разных тактических направлениях. В числе награжденных также рядовой Алексей Асылханов. Всего за время проведения СВО рядовой Асылханов уничтожил 15 танков, 50 ББМ и большое количество боевиков. Отмечен был героизм капитана Валерия Енина. Его штурмовой отряд выполнял задачу по взятию под контроль господствующей высоты на важном участке наступления российских войск. Прапорщик Артем Прохода в составе штурмовой группы выполнял задачу по штурму опорного пункта противника на важном тактическом направлении. В ходе тяжелого боя опорный пункт перешел под контроль российских военнослужащих. Был награжден лейтенант Денис Распопов. Экипаж танка под его командованием в ходе наступления российских подразделений на одном из важных тактических направлений уничтожил вражеский БТР, минометный расчет и более 10 боевиков, создав тем самым брешь в оборонительных порядках противника. Майор Сергей Селиванов командовал штурмовым отрядом во время штурма опорного пункта противника. Офицер возглавил группу из трех человек и, скрытно подобравшись к вражеским оборонительным позициям, бросил в окоп противника гранату, уничтожив сразу пять боевиков.

https://ria.ru/20241209/pravda-1988066561.html

https://ria.ru/20241208/plennyy-1987962423.html

https://ria.ru/20241208/voyska-1987955203.html

https://ria.ru/20241208/voennye-1987986768.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда" Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда" 2024-12-09T19:39 true PT19M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, татьяна москалькова, вячеслав гладков, белгородская область, владимир путин