https://ria.ru/20241209/spetsoperatsiya-1988124657.html

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 09.12.2024

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, украинские войска потеряли до 240 военнослужащих, две... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:11

2024-12-09T12:11

2024-12-09T12:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

курахово

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, украинские войска потеряли до 240 военнослужащих, две бронемашины "Казак", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Верхнекаменское, Новомарково, Островского, Улаклы и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие M119 производства США, уничтожены два склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курахово

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф)