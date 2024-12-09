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Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 09.12.2024
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, украинские войска потеряли до 240 военнослужащих, две... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:11
2024-12-09T12:11
2024-12-09T12:17
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, украинские войска потеряли до 240 военнослужащих, две бронемашины "Казак", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Верхнекаменское, Новомарково, Островского, Улаклы и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие M119 производства США, уничтожены два склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курахово, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника
МО РФ: ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки