https://ria.ru/20241209/siriya-1988270452.html

Очевидица рассказала, как ведут себя члены сирийской вооруженной оппозиции

Очевидица рассказала, как ведут себя члены сирийской вооруженной оппозиции - РИА Новости, 09.12.2024

Очевидица рассказала, как ведут себя члены сирийской вооруженной оппозиции

Представители вооруженной оппозиции, наводнившие города Сирии, ведут себя с местными жителями подчёркнуто вежливо, а расплачиваются за услуги и в магазинах... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:14

2024-12-09T20:14

2024-12-09T20:14

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Представители вооруженной оппозиции, наводнившие города Сирии, ведут себя с местными жителями подчёркнуто вежливо, а расплачиваются за услуги и в магазинах долларами США, рассказала РИА Новости жительница провинции Латакия. Оппозиционеры установили блокпосты на въезде в города, а также на крупных дорогах. "На блокпостах ведут себя вежливо, здороваются", - рассказала собеседница агентства. Ее муж после шести месяцев простоя сумел вновь открыть свою автомойку и автомастерскую, ранее закрытую из-за отсутствия запчастей и денег у потенциальных клиентов. "(Оппозиционеры) подъезжают к нему, ремонтируют машины, меняют масло и платят долларами", - сказала женщина. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024