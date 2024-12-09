https://ria.ru/20241209/siriya-1988270452.html
Очевидица рассказала, как ведут себя члены сирийской вооруженной оппозиции
Очевидица рассказала, как ведут себя члены сирийской вооруженной оппозиции - РИА Новости, 09.12.2024
Очевидица рассказала, как ведут себя члены сирийской вооруженной оппозиции
Представители вооруженной оппозиции, наводнившие города Сирии, ведут себя с местными жителями подчёркнуто вежливо, а расплачиваются за услуги и в магазинах... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:14
2024-12-09T20:14
2024-12-09T20:14
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Представители вооруженной оппозиции, наводнившие города Сирии, ведут себя с местными жителями подчёркнуто вежливо, а расплачиваются за услуги и в магазинах долларами США, рассказала РИА Новости жительница провинции Латакия. Оппозиционеры установили блокпосты на въезде в города, а также на крупных дорогах. "На блокпостах ведут себя вежливо, здороваются", - рассказала собеседница агентства. Ее муж после шести месяцев простоя сумел вновь открыть свою автомойку и автомастерскую, ранее закрытую из-за отсутствия запчастей и денег у потенциальных клиентов. "(Оппозиционеры) подъезжают к нему, ремонтируют машины, меняют масло и платят долларами", - сказала женщина. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Очевидица рассказала, как ведут себя члены сирийской вооруженной оппозиции
Вооруженная сирийская оппозиция ведет себя вежливо, расплачивается долларами
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Представители вооруженной оппозиции, наводнившие города Сирии, ведут себя с местными жителями подчёркнуто вежливо, а расплачиваются за услуги и в магазинах долларами США, рассказала РИА Новости жительница провинции Латакия.
Оппозиционеры установили блокпосты на въезде в города, а также на крупных дорогах.
"На блокпостах ведут себя вежливо, здороваются", - рассказала собеседница агентства.
Ее муж после шести месяцев простоя сумел вновь открыть свою автомойку и автомастерскую, ранее закрытую из-за отсутствия запчастей и денег у потенциальных клиентов.
"(Оппозиционеры) подъезжают к нему, ремонтируют машины, меняют масло и платят долларами", - сказала женщина.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.