https://ria.ru/20241209/siriya-1988250232.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Египта в РФ Назихом Нагари, в беседе основное внимание было уделено событиям в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:49
2024-12-09T18:49
2024-12-09T18:49
в мире
россия
сирия
египет
михаил богданов
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Египта в РФ Назихом Нагари, в беседе основное внимание было уделено событиям в Сирии, сообщили в МИД РФ. "В ходе беседы основное внимание было уделено событиям в Сирии. При этом была акцентирована необходимость сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности этой арабской страны. Также обсуждалась ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, Судане и Ливии. Кроме того, рассмотрены некоторые практические вопросы российско-египетского сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства. Ранее Богданов также обсудил положение дел в Сирии с послом Бахрейна.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
россия
сирия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c7d629027172eb99233b555ab72cc7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, египет, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Сирия, Египет, Михаил Богданов, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии
Богданов обсудил с послом Египта в России Нагари ситуацию в Сирии