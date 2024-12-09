https://ria.ru/20241209/siriya-1988250232.html

Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии

Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Египта в РФ Назихом Нагари, в беседе основное внимание было уделено событиям в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:49

2024-12-09T18:49

2024-12-09T18:49

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михаил богданов

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Египта в РФ Назихом Нагари, в беседе основное внимание было уделено событиям в Сирии, сообщили в МИД РФ. "В ходе беседы основное внимание было уделено событиям в Сирии. При этом была акцентирована необходимость сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности этой арабской страны. Также обсуждалась ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, Судане и Ливии. Кроме того, рассмотрены некоторые практические вопросы российско-египетского сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства. Ранее Богданов также обсудил положение дел в Сирии с послом Бахрейна.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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в мире, россия, сирия, египет, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024