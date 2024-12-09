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Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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18:49 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/siriya-1988250232.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Египта в РФ Назихом Нагари, в беседе основное внимание было уделено событиям в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:49
2024-12-09T18:49
в мире
россия
сирия
египет
михаил богданов
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Египта в РФ Назихом Нагари, в беседе основное внимание было уделено событиям в Сирии, сообщили в МИД РФ. "В ходе беседы основное внимание было уделено событиям в Сирии. При этом была акцентирована необходимость сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности этой арабской страны. Также обсуждалась ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, Судане и Ливии. Кроме того, рассмотрены некоторые практические вопросы российско-египетского сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства. Ранее Богданов также обсудил положение дел в Сирии с послом Бахрейна.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, россия, сирия, египет, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Сирия, Египет, Михаил Богданов, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии

Богданов обсудил с послом Египта в России Нагари ситуацию в Сирии

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Богданов
Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Египта в РФ Назихом Нагари, в беседе основное внимание было уделено событиям в Сирии, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы основное внимание было уделено событиям в Сирии. При этом была акцентирована необходимость сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности этой арабской страны. Также обсуждалась ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, Судане и Ливии. Кроме того, рассмотрены некоторые практические вопросы российско-египетского сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
Ранее Богданов также обсудил положение дел в Сирии с послом Бахрейна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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В миреРоссияСирияЕгипетМихаил БогдановОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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