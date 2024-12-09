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Премьер Сирии заявил, что правительство продолжает работу - РИА Новости, 09.12.2024
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16:58 09.12.2024 (обновлено: 17:18 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/siriya-1988211907.html
Премьер Сирии заявил, что правительство продолжает работу
Премьер Сирии заявил, что правительство продолжает работу - РИА Новости, 09.12.2024
Премьер Сирии заявил, что правительство продолжает работу
Правительство Сирии продолжает свою работу, большинство министров все еще находятся на своих местах, заявил РИА Новости сирийский премьер-министр Мухаммед Гази... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:58
2024-12-09T17:18
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
башар асад
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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Правительство Сирии продолжает свою работу, большинство министров все еще находятся на своих местах, заявил РИА Новости сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли."Сирийское правительство продолжает свою работу, большинство министров все еще находятся на своих местах и заявляют о готовности трудиться на благо сирийского народа независимо от их личного будущего", - сказал аль-Джаляли.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241209/siriya-1988207310.html
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сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, башар асад
Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Башар Асад
Премьер Сирии заявил, что правительство продолжает работу

Премьер Сирии аль-Джаляли сообщил, что правительство продолжает работу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Флаг сирийской оппозиции
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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Правительство Сирии продолжает свою работу, большинство министров все еще находятся на своих местах, заявил РИА Новости сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли.
"Сирийское правительство продолжает свою работу, большинство министров все еще находятся на своих местах и заявляют о готовности трудиться на благо сирийского народа независимо от их личного будущего", - сказал аль-Джаляли.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Сирии рассказали о будущем российских военных баз
Вчера, 16:49
 
СирияОбострение ситуации в Сирии — 2024В миреБашар Асад
 
 
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