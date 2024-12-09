Премьер Сирии заявил, что правительство продолжает работу
Премьер Сирии аль-Джаляли сообщил, что правительство продолжает работу
Флаг сирийской оппозиции
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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Правительство Сирии продолжает свою работу, большинство министров все еще находятся на своих местах, заявил РИА Новости сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли.
"Сирийское правительство продолжает свою работу, большинство министров все еще находятся на своих местах и заявляют о готовности трудиться на благо сирийского народа независимо от их личного будущего", - сказал аль-Джаляли.
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Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.