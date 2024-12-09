https://ria.ru/20241209/siriya-1988181648.html

Сирийцы рассказали об обстановке в Дамаске и Алеппо после победы оппозиции

Сирийцы рассказали об обстановке в Дамаске и Алеппо после победы оппозиции - РИА Новости, 09.12.2024

Сирийцы рассказали об обстановке в Дамаске и Алеппо после победы оппозиции

Ситуация в Дамаске и Алеппо, втором по величине городе Сирии, после победы вооруженной оппозиции остается относительно спокойной - хотя в столице неизвестные... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:02

2024-12-09T15:02

2024-12-09T15:02

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россия

москва

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ситуация в Дамаске и Алеппо, втором по величине городе Сирии, после победы вооруженной оппозиции остается относительно спокойной - хотя в столице неизвестные разграбили имущество в отдельных зданиях, к обычным людям на улицах относятся без агрессии, рассказали РИА Новости местные жители. Сирийская армия вышла из Алеппо 29 ноября. В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск. Сотни людей устремились в правительственные кварталы и разграбили ряд зданий, включая резиденцию Башара Асада и главное отделение центрального банка. "В Алеппо все спокойно. На улицах никого не трогают, массовых грабежей в городе не наблюдается. Есть блокпосты с вооруженными людьми, проверяют документы и пропускают дальше. Разослали жителям номера отделений полиции, куда можно обратиться при любом правонарушении", - рассказал один из горожан. Говоря о ситуации с продовольствием и топливом в Алеппо, он пояснил, что все необходимые продукты в магазинах есть, пусть и не в изобилии. Овощей и фруктов на базарах по-прежнему много. Однако цены по сравнению с теми, что были при прежней власти, выросли в два или три раза. Бензин в Алеппо был в дефиците последние несколько лет. Купить любое количество в свободной продаже было невозможно. Сейчас топливо доступно, но его стоимость выросла почти в пять раз, добавил собеседник агентства. "На прилавках магазинов появились турецкие товары, но очень дорого", - добавил собеседник. Житель Дамаска рассказал РИА Новости, что в понедельник во второй половине дня в столице открылись некоторые кафе и магазины; продуктов в продаже не очень много и они подорожали на 30-50%. По его словам, в городе есть в продаже и бензин, улучшилась ситуация с электроснабжением. "У нас в спальном районе электричество стало приходить лучше. Появляется каждые три-четыре часа на час. Раньше давали электричество на час каждые шесть часов", - рассказал житель сирийской столицы. Говоря о ситуации с безопасностью в городе, он отметил, что в центре Дамаска и на его окраинах установлены блок-посты, на них спрашивают документы, при предъявлении отпускают без проблем. После запрета на стрельбу в воздух в городе стало значительно тише, звуков автоматных очередей не слышно. В воскресенье сторонники оппозиции практически целый день беспорядочно стреляли в воздух, множество граждан получили ранения от шальных пуль. Через соцсети и СМИ сотрудников медучреждений призвали вернуться к работе. "В мечетях во время проповедей призвали сдать оружие компетентным органам. В случае его обнаружения грозит тюремный срок на три года", - сказал собеседник агентства. Накануне представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и уже установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024