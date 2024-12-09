https://ria.ru/20241209/siriya-1988171878.html

Нарышкин рассказал, от чего зависит судьба Сирии

Нарышкин рассказал, от чего зависит судьба Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Нарышкин рассказал, от чего зависит судьба Сирии

Судьба сирийского народа и Сирии как государства будет зависеть от того, смогут ли представители оппозиции найти согласие, заявил в понедельник директор Службы... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:33

2024-12-09T14:33

2024-12-09T14:40

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

россия

сергей нарышкин

павел зарубин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Судьба сирийского народа и Сирии как государства будет зависеть от того, смогут ли представители оппозиции найти согласие, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."Ситуация, понятное дело, непростая. Дело в том, что Сирия сама по себе страна такая, как бы сотканная из многих лоскутов. Смогут ли различные силы, которые представлены в оппозиции, найти согласие, от этого будет и во многом зависеть судьба сирийского народа и Сирии как государства", - сказал Нарышкин в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988121419.html

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сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, сергей нарышкин, павел зарубин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)