https://ria.ru/20241209/siriya-1988171878.html
Нарышкин рассказал, от чего зависит судьба Сирии
Нарышкин рассказал, от чего зависит судьба Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Нарышкин рассказал, от чего зависит судьба Сирии
Судьба сирийского народа и Сирии как государства будет зависеть от того, смогут ли представители оппозиции найти согласие, заявил в понедельник директор Службы... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:33
2024-12-09T14:33
2024-12-09T14:40
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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сергей нарышкин
павел зарубин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Судьба сирийского народа и Сирии как государства будет зависеть от того, смогут ли представители оппозиции найти согласие, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."Ситуация, понятное дело, непростая. Дело в том, что Сирия сама по себе страна такая, как бы сотканная из многих лоскутов. Смогут ли различные силы, которые представлены в оппозиции, найти согласие, от этого будет и во многом зависеть судьба сирийского народа и Сирии как государства", - сказал Нарышкин в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20241209/siriya-1988121419.html
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сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, сергей нарышкин, павел зарубин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия, Сергей Нарышкин, Павел Зарубин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин рассказал, от чего зависит судьба Сирии
Нарышкин заявил, что судьба Сирии зависит от согласия среди оппозиции