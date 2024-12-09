https://ria.ru/20241209/siriya-1988168223.html
В ООН сообщили о сирийцах, возвращающихся из Турции и Ливана
В ООН сообщили о сирийцах, возвращающихся из Турции и Ливана - РИА Новости, 09.12.2024
В ООН сообщили о сирийцах, возвращающихся из Турции и Ливана
Тысячи сирийцев возвращаются в страну из Турции и Ливана, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:21
2024-12-09T14:21
2024-12-09T14:25
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Тысячи сирийцев возвращаются в страну из Турции и Ливана, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту. "УВКБ известно о сирийцах, которые были перемещены из других районов страны и которые в настоящее время возвращаются в свои родные места в Сирии, и мы полны решимости удовлетворять их потребности там, где это возможно с оперативной точки зрения. УВКБ ООН также известно о сообщениях о тысячах сирийцев, добровольно возвращающихся из Ливана и Турции", - сказала она. Манту добавила, что многие возвращаются в разрушенные дома и страну, пострадавшую от конфликта, и более 90% сирийцев внутри Сирии нуждаются в той или иной гуманитарной помощи. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад
В ООН сообщили о сирийцах, возвращающихся из Турции и Ливана
УВКБ ООН: тысячи сирийцев возвращаются в страну из Турции и Ливана
ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Тысячи сирийцев возвращаются в страну из Турции и Ливана, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту.
"УВКБ известно о сирийцах, которые были перемещены из других районов страны и которые в настоящее время возвращаются в свои родные места в Сирии, и мы полны решимости удовлетворять их потребности там, где это возможно с оперативной точки зрения. УВКБ ООН также известно о сообщениях о тысячах сирийцев, добровольно возвращающихся из Ливана и Турции", - сказала она.
Манту добавила, что многие возвращаются в разрушенные дома и страну, пострадавшую от конфликта, и более 90% сирийцев внутри Сирии нуждаются в той или иной гуманитарной помощи.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.