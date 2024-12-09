https://ria.ru/20241209/siriya-1988124074.html

Глава МИД Израиля объяснил присутствие ЦАХАЛ в Сирии

Глава МИД Израиля объяснил присутствие ЦАХАЛ в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Глава МИД Израиля объяснил присутствие ЦАХАЛ в Сирии

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал присутствие израильской армии на территории Сирии "временной мерой", которая необходима для обеспечения... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:08

2024-12-09T12:08

2024-12-09T12:09

в мире

сирия

израиль

голанские высоты

башар асад

биньямин нетаньяху

обострение ситуации в сирии — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал присутствие израильской армии на территории Сирии "временной мерой", которая необходима для обеспечения безопасности севера страны на период неопределенности. "Наш единственный интерес - это безопасность Израиля", - заявил Саар на пресс-конференции. Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами созданной после Войны Судного 1973 года дня линии разграничения. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на ухода Башара Асада в Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

сирия

израиль

голанские высоты

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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, башар асад, биньямин нетаньяху, обострение ситуации в сирии — 2024