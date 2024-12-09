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Глава МИД Израиля объяснил присутствие ЦАХАЛ в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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12:08 09.12.2024 (обновлено: 12:09 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/siriya-1988124074.html
Глава МИД Израиля объяснил присутствие ЦАХАЛ в Сирии
Глава МИД Израиля объяснил присутствие ЦАХАЛ в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Глава МИД Израиля объяснил присутствие ЦАХАЛ в Сирии
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал присутствие израильской армии на территории Сирии "временной мерой", которая необходима для обеспечения... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:08
2024-12-09T12:09
в мире
сирия
израиль
голанские высоты
башар асад
биньямин нетаньяху
обострение ситуации в сирии — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал присутствие израильской армии на территории Сирии "временной мерой", которая необходима для обеспечения безопасности севера страны на период неопределенности. "Наш единственный интерес - это безопасность Израиля", - заявил Саар на пресс-конференции. Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами созданной после Войны Судного 1973 года дня линии разграничения. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на ухода Башара Асада в Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, башар асад, биньямин нетаньяху, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Башар Асад, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава МИД Израиля объяснил присутствие ЦАХАЛ в Сирии

Глава МИД Израиля Саар назвал присутствие ЦАХАЛ в Сирии временной мерой

© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал присутствие израильской армии на территории Сирии "временной мерой", которая необходима для обеспечения безопасности севера страны на период неопределенности.
"Наш единственный интерес - это безопасность Израиля", - заявил Саар на пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами созданной после Войны Судного 1973 года дня линии разграничения.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции.
Хаос и стрельба на улицах Дамаска: что происходит в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 10
© Getty Images / Anadolu / Omer Alven

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции и их сторонники в Хомсе, Сирия

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

© Getty Images / Anadolu / Omer Alven
2 из 10
© AP Photo / Hussein Malla

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

Захваченная резиденция Башара Асада в Дамаске

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
3 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
4 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском, Сирия

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

Боевики в Хаме

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
6 из 10
© AP Photo / Omar Sanadiki

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

Фотография президента Сирии Башара Асада лежит внутри президентского дворца в Дамаске

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

© AP Photo / Omar Sanadiki
7 из 10
© AP Photo / Omar Sanadiki

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

© AP Photo / Omar Sanadiki
8 из 10
© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

Сторонники вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer
9 из 10
© AP Photo / Hussein Malla

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Hussein Malla
10 из 10

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 10

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

© Getty Images / Anadolu / Omer Alven
2 из 10

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
3 из 10

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
4 из 10

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 10

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
6 из 10

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

© AP Photo / Omar Sanadiki
7 из 10

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

© AP Photo / Omar Sanadiki
8 из 10

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer
9 из 10

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Hussein Malla
10 из 10
Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на ухода Башара Асада в Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
В миреСирияИзраильГоланские высотыБашар АсадБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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