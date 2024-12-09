https://ria.ru/20241209/siriya-1988121419.html

На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг

На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг - РИА Новости, 09.12.2024

На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг

Новый флаг Сирии установили на здании диппредставительства страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:56

2024-12-09T11:56

2024-12-09T12:56

сирия

москва

война в сирии

башар асад

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новый флаг Сирии установили на здании диппредставительства страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Перед этим с флагштока убрали государственный флаг, также со здания сняли табличку с названием диппредставительства.По данным МИД России, президент Сирии Башар Асад по итогам переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html

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Новый флаг Сирии на здании посольства страны в Москве Новый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-09T11:56 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сирия, москва, война в сирии, башар асад, россия