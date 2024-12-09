Рейтинг@Mail.ru
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 09.12.2024 (обновлено: 12:56 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/siriya-1988121419.html
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг - РИА Новости, 09.12.2024
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг
Новый флаг Сирии установили на здании диппредставительства страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:56
2024-12-09T12:56
сирия
москва
война в сирии
башар асад
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988118800_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57f16d97cb5239a794f436d07f4621c8.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новый флаг Сирии установили на здании диппредставительства страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Перед этим с флагштока убрали государственный флаг, также со здания сняли табличку с названием диппредставительства.По данным МИД России, президент Сирии Башар Асад по итогам переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html
сирия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новый флаг Сирии на здании посольства страны в Москве
Новый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-09T11:56
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988118800_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a138b27765432aa439837f0e6ea7538b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, москва, война в сирии, башар асад, россия
Сирия, Москва, Война в Сирии, Башар Асад, Россия
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг

На здании диппредставительства Сирии в Москве установили новый флаг

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новый флаг Сирии установили на здании диппредставительства страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Перед этим с флагштока убрали государственный флаг, также со здания сняли табличку с названием диппредставительства.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве
Новый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Новый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве
По данным МИД России, президент Сирии Башар Асад по итогам переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Израиль впервые за полвека вторгся на территорию Сирии, сообщила NYT
Вчера, 04:25
 
СирияМоскваВойна в СирииБашар АсадРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала