https://ria.ru/20241209/siriya-1988121419.html
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг - РИА Новости, 09.12.2024
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг
Новый флаг Сирии установили на здании диппредставительства страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:56
2024-12-09T11:56
2024-12-09T12:56
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война в сирии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новый флаг Сирии установили на здании диппредставительства страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Перед этим с флагштока убрали государственный флаг, также со здания сняли табличку с названием диппредставительства.По данным МИД России, президент Сирии Башар Асад по итогам переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
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Новый флаг Сирии на здании посольства страны в Москве
Новый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-09T11:56
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РИА Новости
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сирия, москва, война в сирии, башар асад, россия
Сирия, Москва, Война в Сирии, Башар Асад, Россия
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг
На здании диппредставительства Сирии в Москве установили новый флаг