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Эксперт предупредил о риске раскола среди сирийской оппозиции - РИА Новости, 09.12.2024
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11:10 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/siriya-1988112300.html
Эксперт предупредил о риске раскола среди сирийской оппозиции
Эксперт предупредил о риске раскола среди сирийской оппозиции - РИА Новости, 09.12.2024
Эксперт предупредил о риске раскола среди сирийской оппозиции
Среди вооруженной оппозиции, захватившей власть в Сирии, существует высокая вероятность раскола из-за неоднородности движения, считает старший преподаватель... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:10
2024-12-09T11:10
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Среди вооруженной оппозиции, захватившей власть в Сирии, существует высокая вероятность раскола из-за неоднородности движения, считает старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Зелтынь. "Никуда не денешь тот факт, что взявшие власть повстанцы – это публика разношерстная: там есть и сторонники ИГИЛ* (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), и противники ИГИЛ*, и светское крыло, и религиозное крыло, и те, кто хочет создать Свободную Сирию... Они все вместе. Как они будут сосуществовать - никто не знает. Все сейчас боятся, а не начнется ли свара между ними, которая выльется в гражданскую войну", - рассказал он РИА Новости. По оценке эксперта, вероятность разлада в рядах оппозиции очень высока. Он напомнил, что, помимо вооруженной оппозиции, отдельные районы Сирии контролируют поддерживаемые США курдские формирования. Как отметил Зелтынь, действия властей Израиля, чьи войска, по сообщениям СМИ, в ночь на понедельник зашли на сирийскую территорию, также объясняются успехами оппозиции в Сирии. Так, аналитик полагает, что израильские удары по военным объектам сирийской армии призваны не допустить попадания брошенного военного снаряжения и оборудования в руки оппозиции, а расширение присутствия Армии обороны Израиля в зоне разграничения между двумя государствами должно не допустить распространения эскалации в Сирии на Голанские высоты. "Сейчас не только израильтяне, сейчас весь Ближний Восток смотрит, чем это закончится", - резюмирует собеседник агентства. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России в Сирии.* Террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ
https://ria.ru/20241208/aleppo-1988046446.html
https://ria.ru/20241208/voennye-1988053459.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Эксперт предупредил о риске раскола среди сирийской оппозиции

Востоковед Зелтынь заявил, что среди оппозиции в Сирии есть риск раскола

© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Среди вооруженной оппозиции, захватившей власть в Сирии, существует высокая вероятность раскола из-за неоднородности движения, считает старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Зелтынь.
"Никуда не денешь тот факт, что взявшие власть повстанцы – это публика разношерстная: там есть и сторонники ИГИЛ* (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), и противники ИГИЛ*, и светское крыло, и религиозное крыло, и те, кто хочет создать Свободную Сирию... Они все вместе. Как они будут сосуществовать - никто не знает. Все сейчас боятся, а не начнется ли свара между ними, которая выльется в гражданскую войну", - рассказал он РИА Новости.
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По оценке эксперта, вероятность разлада в рядах оппозиции очень высока. Он напомнил, что, помимо вооруженной оппозиции, отдельные районы Сирии контролируют поддерживаемые США курдские формирования.
Как отметил Зелтынь, действия властей Израиля, чьи войска, по сообщениям СМИ, в ночь на понедельник зашли на сирийскую территорию, также объясняются успехами оппозиции в Сирии. Так, аналитик полагает, что израильские удары по военным объектам сирийской армии призваны не допустить попадания брошенного военного снаряжения и оборудования в руки оппозиции, а расширение присутствия Армии обороны Израиля в зоне разграничения между двумя государствами должно не допустить распространения эскалации в Сирии на Голанские высоты.
"Сейчас не только израильтяне, сейчас весь Ближний Восток смотрит, чем это закончится", - резюмирует собеседник агентства.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России в Сирии.
* Террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ
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