Главы МИД Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Сирии
Главы МИД Турции и Великобритании обсудили по телефону ситуацию в Сирии
© AP Photo / Bilal HusseinХакан Фидан
© AP Photo / Bilal Hussein
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Главы МИД Турции и Великобритании Хакан Фидан и Дэвид Лэмми обсудили по телефону шаги по предотвращению негативных последствий ситуации в Сирии на глобальном и региональном уровне, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Сегодня (8 декабря) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми", - сообщил собеседник агентства.
Источник уточнил, что в ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Были обсуждены шаги по предотвращению негативных последствий ситуации в Сирии на глобальном и региональном уровне.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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