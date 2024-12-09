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Главы МИД Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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Война в Сирии
 
00:11 09.12.2024 (обновлено: 02:17 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/siriya-1988061702.html
Главы МИД Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Сирии
Главы МИД Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Главы МИД Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Сирии
Главы МИД Турции и Великобритании Хакан Фидан и Дэвид Лэмми обсудили по телефону шаги по предотвращению негативных последствий ситуации в Сирии на глобальном и... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T00:11
2024-12-09T02:17
война в сирии
в мире
россия
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сирия
хакан фидан
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Главы МИД Турции и Великобритании Хакан Фидан и Дэвид Лэмми обсудили по телефону шаги по предотвращению негативных последствий ситуации в Сирии на глобальном и региональном уровне, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. "Сегодня (8 декабря) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми", - сообщил собеседник агентства. Источник уточнил, что в ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Были обсуждены шаги по предотвращению негативных последствий ситуации в Сирии на глобальном и региональном уровне. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987982726.html
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в мире, россия, москва, сирия, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Хакан Фидан, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Главы МИД Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Сирии

Главы МИД Турции и Великобритании обсудили по телефону ситуацию в Сирии

© AP Photo / Bilal HusseinХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Главы МИД Турции и Великобритании Хакан Фидан и Дэвид Лэмми обсудили по телефону шаги по предотвращению негативных последствий ситуации в Сирии на глобальном и региональном уровне, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Сегодня (8 декабря) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми", - сообщил собеседник агентства.
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Главы Минобороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Вчера, 11:29
Источник уточнил, что в ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Были обсуждены шаги по предотвращению негативных последствий ситуации в Сирии на глобальном и региональном уровне.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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Война в СирииВ миреРоссияМоскваСирияХакан ФиданБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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