https://ria.ru/20241209/sikorskiy-1988267938.html

Сикорский рассказал, что может удержать Трампа от выхода из НАТО

Сикорский рассказал, что может удержать Трампа от выхода из НАТО - РИА Новости, 09.12.2024

Сикорский рассказал, что может удержать Трампа от выхода из НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично заявил, что президент страны Анджей Дуда может удержать избранного президента США Дональда Трампа от... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:54

2024-12-09T19:54

2024-12-09T19:54

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ВАРШАВА, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично заявил, что президент страны Анджей Дуда может удержать избранного президента США Дональда Трампа от выхода из НАТО. Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты останутся в НАТО, если другие государства - члены альянса смогут поддерживать уровень взносов в организацию и "будут платить по счетам". "Я не знаю как это интерпретировать, - сказал Сикорский, комментируя высказывания Трампа. - Но предполагаю, что идет интенсивный диалог между нашим президентом Анджеем Дудой и избранным президентом (Трампом – ред.)... Я напомню, что наш президент считает избранного президента США своим другом и американским героем. Так что, я надеюсь, что он не допустит, чтобы были реализованы какие-либо плохие интерпретации этих слов". Во время недавней предвыборной кампании в США президент Дуда и партия "Право и справедливость", с которой он аффилирован, практически открыто выступали на стороне Трампа. В то же время "Гражданская коалиция", к которой принадлежит Сикорский, поддерживала конкурентку Трампа Камалу Харрис.

https://ria.ru/20241205/gosdep-1987615065.html

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в мире, сша, польша, дональд трамп, радослав сикорский, анджей дуда, нато, право и справедливость, выборы президента сша — 2024