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Сикорский рассказал, что может удержать Трампа от выхода из НАТО - РИА Новости, 09.12.2024
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19:54 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/sikorskiy-1988267938.html
Сикорский рассказал, что может удержать Трампа от выхода из НАТО
Сикорский рассказал, что может удержать Трампа от выхода из НАТО - РИА Новости, 09.12.2024
Сикорский рассказал, что может удержать Трампа от выхода из НАТО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично заявил, что президент страны Анджей Дуда может удержать избранного президента США Дональда Трампа от... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:54
2024-12-09T19:54
в мире
сша
польша
дональд трамп
радослав сикорский
анджей дуда
нато
право и справедливость
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ВАРШАВА, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично заявил, что президент страны Анджей Дуда может удержать избранного президента США Дональда Трампа от выхода из НАТО. Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты останутся в НАТО, если другие государства - члены альянса смогут поддерживать уровень взносов в организацию и "будут платить по счетам". "Я не знаю как это интерпретировать, - сказал Сикорский, комментируя высказывания Трампа. - Но предполагаю, что идет интенсивный диалог между нашим президентом Анджеем Дудой и избранным президентом (Трампом – ред.)... Я напомню, что наш президент считает избранного президента США своим другом и американским героем. Так что, я надеюсь, что он не допустит, чтобы были реализованы какие-либо плохие интерпретации этих слов". Во время недавней предвыборной кампании в США президент Дуда и партия "Право и справедливость", с которой он аффилирован, практически открыто выступали на стороне Трампа. В то же время "Гражданская коалиция", к которой принадлежит Сикорский, поддерживала конкурентку Трампа Камалу Харрис.
https://ria.ru/20241205/gosdep-1987615065.html
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в мире, сша, польша, дональд трамп, радослав сикорский, анджей дуда, нато, право и справедливость, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Польша, Дональд Трамп, Радослав Сикорский, Анджей Дуда, НАТО, Право и справедливость, Выборы президента США — 2024
Сикорский рассказал, что может удержать Трампа от выхода из НАТО

Сикорский пошутил, что Дуда может удержать Трампа от выхода из НАТО

© AP Photo / Mark SchiefelbeinРадослав Сикорский
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично заявил, что президент страны Анджей Дуда может удержать избранного президента США Дональда Трампа от выхода из НАТО.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты останутся в НАТО, если другие государства - члены альянса смогут поддерживать уровень взносов в организацию и "будут платить по счетам".
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
США выделили Польше дополнительный кредит на военные нужды
5 декабря, 22:08
"Я не знаю как это интерпретировать, - сказал Сикорский, комментируя высказывания Трампа. - Но предполагаю, что идет интенсивный диалог между нашим президентом Анджеем Дудой и избранным президентом (Трампом – ред.)... Я напомню, что наш президент считает избранного президента США своим другом и американским героем. Так что, я надеюсь, что он не допустит, чтобы были реализованы какие-либо плохие интерпретации этих слов".
Во время недавней предвыборной кампании в США президент Дуда и партия "Право и справедливость", с которой он аффилирован, практически открыто выступали на стороне Трампа. В то же время "Гражданская коалиция", к которой принадлежит Сикорский, поддерживала конкурентку Трампа Камалу Харрис.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Польше боятся, что Россия отправит корабли в Балтику из-за событий в САР
Вчера, 14:29
 
В миреСШАПольшаДональд ТрампРадослав СикорскийАнджей ДудаНАТОПраво и справедливостьВыборы президента США — 2024
 
 
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