https://ria.ru/20241209/shkola-1988143586.html

Правительство поддержало с замечаниями проект об учебе детей мигрантов

Правительство поддержало с замечаниями проект об учебе детей мигрантов - РИА Новости, 09.12.2024

Правительство поддержало с замечаниями проект об учебе детей мигрантов

Правительство поддерживает при условии доработки законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка, следует из копии документа... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:20

2024-12-09T13:20

2024-12-09T15:28

общество

вячеслав володин

ирина яровая

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

снг

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство поддерживает при условии доработки законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка, следует из копии документа отзыва кабмина, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в тексте.Документ внесли в Госдуму 25 ноября. Его авторами выступили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций. Инициатива предполагает, что детей иностранных граждан будут зачислять в российские школы только при успешном прохождении бесплатного теста по русскому языку. Проводить его будут государственные или муниципальные общеобразовательные организации.Методическим обеспечением, разработкой диагностических материалов и критериев оценки знания языка, а также определением минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение тестирования, займется Рособрнадзор.Тех, кто не пройдет тест, принимать в школу не будут. То же касается и мигрантов, незаконно находящихся на территории России.При этом в правительстве отметили необходимость доработать проект в части, касающейся правового положения несовершеннолетних иностранцев, которые не смогут посещать учебные заведения из-за незнания языка на необходимом для освоения образовательных программ уровне.Уточняется, что предлагаемые изменения следует привести в соответствие с положениями международных договоров, а именно Соглашения о сотрудничестве в области образования, заключенного государствами СНГ. Оно устанавливает, что лица, постоянно проживающие на территории одной из стран содружества и имеющие гражданство другого участника объединения, могут получать образование на всех уровнях на тех же условиях, что и россияне.

https://ria.ru/20241206/pravitelstvo-1987832204.html

https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html

https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html

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общество, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, снг, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия