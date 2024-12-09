https://ria.ru/20241209/shkola-1988111920.html

Строительство школы на 675 мест завершили в нижегородской Анкудиновке

Строительство школы на 675 мест завершили в нижегородской Анкудиновке - РИА Новости, 09.12.2024

Строительство школы на 675 мест завершили в нижегородской Анкудиновке

Школа на 675 мест в деревне Анкудиновка Кстовского муниципального округа получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:08

2024-12-09T11:08

2024-12-09T11:08

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Школа на 675 мест в деревне Анкудиновка Кстовского муниципального округа получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Строительство велось в рамках национального проекта "Образование" и по концессионной модели, соответствующее соглашение было заключено между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона. "Новые школы особенно востребованы там, где велось и ведется активное жилищное строительство. Это снижает нагрузку на детей и родителей, а также позволяет получать образование в комфортных и современных условиях. Такие школы становятся не просто образовательными учреждениями, а настоящими центрами общественной жизни, объединяющими людей. Очень важно и то, что в школе будет все необходимое для спортивного развития детей", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Школа в Анкудиновке занимает общую площадь 16,3 тысячи кв. м. В учебном заведении предусмотрены общеобразовательные и специализированные учебные классы химии, физики и биологии, а также спортивные и гимнастический залы, современный актовый зал, студия хореографии, столовая, справочно-информационный центр и бассейн. На прилегающей территории оборудована спортивная площадка, игровая зона и зона для отдыха. "На данный момент Корпорация развития достроила уже восемь школ в рамках концессии, включая школу в Анкудиновке. Благодаря этому тысячи нижегородских ребят получают возможность учиться в комфортных и современных учреждениях, которые позволяют детям раскрыть свой потенциал практически во всех сферах", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко. Всего в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области курирует строительство 13 школ в регионе.

https://ria.ru/20241206/lyulin-1987794719.html

нижегородская область

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нижегородская область, глеб никитин