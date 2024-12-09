https://ria.ru/20241209/sertifikat-1988170898.html

Московская компания получила сертификат "Сделано в России"

Московская компания получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 09.12.2024

Московская компания получила сертификат "Сделано в России"

Один из лидеров в производстве отечественных антибактериальных препаратов достиг нового этапа в своем развитии, получив сертификаты "Сделано в России" по... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:29

2024-12-09T14:29

2024-12-09T16:17

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Один из лидеров в производстве отечественных антибактериальных препаратов достиг нового этапа в своем развитии, получив сертификаты "Сделано в России" по направлению "Надежность" на ключевые препараты, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."За более чем 20 лет работы московская компания зарекомендовала себя как надежный партнер для более чем 700 медицинских учреждений федерального и регионального уровней. Ключевым моментом в истории компании стала разработка и успешный запуск антибактериального препарата, ставшего первым антибиотиком, использованным в России для лечения инфекционных осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В 2021 году компания зарегистрировала в России антибиотик, предназначенный для лечения тяжелых госпитальных инфекций", - говорится в сообщении.Стремясь к импортозамещению и повышению качества продукции, компания в рекордные сроки, за два года, построила в Особой экономической зоне "Дубна" современное производство антибиотиков нового поколения. Запущенное в 2022 году, производство соответствует строжайшим национальным и международным стандартам GMP (European Union Good Manufacturing Practice №GMP/EAEU/RU/00797-2023). На сегодняшний день компания работает над созданием более 70 новых лекарственных препаратов."Сертификат "Сделано в России" - это не просто знак качества, это гарантия надежности и подтверждение высокого уровня российских фармацевтических компаний. Мы видим растущий международный спрос на продукцию отечественных производителей, и уже 15 фармацевтических компаний получили этот важный документ. Однако, истинная сила бренда "Сделано в России" заключается в единстве и синергии высококлассных производителей. Приглашаем всех производителей фармацевтической отрасли и медицинских товаров присоединиться к нашей инициативе, чтобы вместе создать мощный, заслуживающий доверия национальный бренд - синоним качества и инноваций на мировом рынке", - отметил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов.С 2021 года производитель активно развивает экспортную деятельность. В настоящее время продукция компании поставляется в Беларусь, Армению, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан, Монголию и Камбоджу. Приоритетными направлениями для дальнейшего развития остаются страны Восточной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где наблюдается высокий спрос на современные антибактериальные препараты. Проходят предрегистрационные и регистрационные процедуры в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Турции, Нигерии, Алжире и некоторых других странах Африки."Конкуренция на этих рынках существует, однако уникальные свойства и патентная защита наших препаратов обеспечивают компании существенное конкурентное преимущество. Информирование медицинского сообщества о преимуществах новых разработок играет ключевую роль в успешном продвижении продукции", - рассказал генеральный директор предприятия Станислав Сидоров.Сотрудничество с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) компания начала в 2023 году, подав заявку на компенсацию затрат на сертификацию. РЭЦ выступил агрегатором данной господдержки."Мы динамично развивающаяся компания, активно наращиваем темпы производства, берем в проработку новые молекулы, запускаем работу по созданию второй производственной площадки, расположенной в ОЭЗ ТВТ "Дубна". В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка необходима поддержка со стороны государства. На своем примере мы можем сказать, что не только видим эту поддержку в новостях, но и осязаем ее реальное действие", - отметил генеральный директор компании.Станислав Сидоров отметил, что подготовка необходимых документов заняла менее недели, а сама процедура подачи заявки и ожидания ответа – всего две недели. Таким образом, менее чем за месяц были получены сертификаты на два ключевых препарата.По его словам, сертификаты "Сделано в России" играют важную роль в продвижении продукции компании на внешних рынках, что особенно актуально для реализации планов компании на 2024 год по активному развитию новых направлений и регистрации препаратов в Сирии, Нигерии, Мексике и других странах."Особое значение для нас имеет выход на фармацевтический рынок Китая, где мы уже успешно завершили подготовительные этапы для проведения клинических исследований. Сертификаты "Сделано в России" значительно укрепляют наши позиции в переговорах с зарубежными партнерами и упрощают поиск надежных локальных дистрибьюторов", - добавил Сидоров.Знак "Сделано в России" служит официальным признанием высоких стандартов и качества продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Эта маркировка не только подтверждает качество товаров, поставляемых на экспорт, но и значительно повышает их узнаваемость на международных рынках.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно — подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20241206/rets-1987801701.html

https://ria.ru/20241205/rets-1987552917.html

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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)