https://ria.ru/20241209/serbiya-1988177350.html

Протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии

Протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии - РИА Новости, 09.12.2024

Протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии

Протестующие из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад блокировали на 15 минут улицу перед зданием Радио и... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:54

2024-12-09T14:54

2024-12-09T14:54

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БЕЛГРАД, 9 дек - РИА Новости. Протестующие из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад блокировали на 15 минут улицу перед зданием Радио и телевидения Сербии в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась в 11.52 (13.52 мск) – время обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде месяц назад. Собравшиеся в понедельник у здания национального телеканала на одной из центральных улиц Белграда - Таковской - демонстранты развернули транспаранты и плакаты с претензиями к властям страны из-за обрушения в Нови-Саде, а также из-за планируемого сноса старого моста на реке Сава в Белграде. Акция проводилась молча, водители подъезжающих машин разворачивались, полиция не вмешивалась. Завершилась акция без инцидентов, движение транспорта восстановлено. Студенты и сторонники оппозиции в Сербии в воскресенье на 15 минут накануне в тишине блокировали крупнейший бульвар в Белграде и несколько улиц в разных городах Сербии. В Нови-Саде накануне они исписали красной краской - символической кровью - асфальт перед входом в городское собрание. Оппозиция предложила на заседании 3 декабря отправить в отставку мэра Милана Джурича, но большинство в скупщине Нови-Сада вокруг правящей Сербской прогрессивной партии проголосовало за его сохранение на посту, несмотря на потасовку у входа в представительный орган. К понедельнику заблокировано преподавание на двух десятках факультетов и в нескольких гимназиях в Белграде, Нови-Саде, Крагуеваце и в Нише. Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 декабря, что спонсор "цветных революций" в разных странах мира всегда один и тот же, а жертвой становится народ, и указал на сходство нынешних протестов в Сербии и Северной Македонии в 2016 году и на злоупотребление детьми на беспорядках в Грузии. Он заверил, что "в Сербии этого не будет, будьте уверены, наше государство намного сильнее, чем отдельные центры силы думают", и что сербские власти достаточно демократически ориентированы, чтобы до последнего момента терпеть "и терпим все глупости" протестующих. Требования протестующих студентов совпадают с требованиями оппозиции – обнародование договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, отставка и расследование в отношении премьера Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также освобождение ранее задержанных на протестах и "увеличение государственных отчислений государственным факультетам на 20%".

https://ria.ru/20241121/serbija-1984972510.html

https://ria.ru/20241102/soboleznovaniya-1981550416.html

https://ria.ru/20241208/serbija-1988023137.html

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в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вучич, милош вучевич