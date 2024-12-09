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Протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии - РИА Новости, 09.12.2024
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14:54 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/serbiya-1988177350.html
Протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии
Протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии - РИА Новости, 09.12.2024
Протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии
Протестующие из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад блокировали на 15 минут улицу перед зданием Радио и... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:54
2024-12-09T14:54
в мире
сербия
белград (город)
северная македония
александр вучич
милош вучевич
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БЕЛГРАД, 9 дек - РИА Новости. Протестующие из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад блокировали на 15 минут улицу перед зданием Радио и телевидения Сербии в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась в 11.52 (13.52 мск) – время обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде месяц назад. Собравшиеся в понедельник у здания национального телеканала на одной из центральных улиц Белграда - Таковской - демонстранты развернули транспаранты и плакаты с претензиями к властям страны из-за обрушения в Нови-Саде, а также из-за планируемого сноса старого моста на реке Сава в Белграде. Акция проводилась молча, водители подъезжающих машин разворачивались, полиция не вмешивалась. Завершилась акция без инцидентов, движение транспорта восстановлено. Студенты и сторонники оппозиции в Сербии в воскресенье на 15 минут накануне в тишине блокировали крупнейший бульвар в Белграде и несколько улиц в разных городах Сербии. В Нови-Саде накануне они исписали красной краской - символической кровью - асфальт перед входом в городское собрание. Оппозиция предложила на заседании 3 декабря отправить в отставку мэра Милана Джурича, но большинство в скупщине Нови-Сада вокруг правящей Сербской прогрессивной партии проголосовало за его сохранение на посту, несмотря на потасовку у входа в представительный орган. К понедельнику заблокировано преподавание на двух десятках факультетов и в нескольких гимназиях в Белграде, Нови-Саде, Крагуеваце и в Нише. Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 декабря, что спонсор "цветных революций" в разных странах мира всегда один и тот же, а жертвой становится народ, и указал на сходство нынешних протестов в Сербии и Северной Македонии в 2016 году и на злоупотребление детьми на беспорядках в Грузии. Он заверил, что "в Сербии этого не будет, будьте уверены, наше государство намного сильнее, чем отдельные центры силы думают", и что сербские власти достаточно демократически ориентированы, чтобы до последнего момента терпеть "и терпим все глупости" протестующих. Требования протестующих студентов совпадают с требованиями оппозиции – обнародование договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, отставка и расследование в отношении премьера Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также освобождение ранее задержанных на протестах и "увеличение государственных отчислений государственным факультетам на 20%".
https://ria.ru/20241121/serbija-1984972510.html
https://ria.ru/20241102/soboleznovaniya-1981550416.html
https://ria.ru/20241208/serbija-1988023137.html
сербия
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в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вучич, милош вучевич
В мире, Сербия, Белград (город), Северная Македония, Александр Вучич, Милош Вучевич
Протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии

В центре Белграда протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии

© Кадр видео из соцсетейПотасовка перед дверями скупщины во время протеста из-за гибели людей при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в Сербии
Потасовка перед дверями скупщины во время протеста из-за гибели людей при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в Сербии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Потасовка перед дверями скупщины во время протеста из-за гибели людей при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 дек - РИА Новости. Протестующие из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад блокировали на 15 минут улицу перед зданием Радио и телевидения Сербии в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась в 11.52 (13.52 мск) – время обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде месяц назад.
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Сербии по делу о трагедии в Нови-Саде задержали экс-главу Минстроя Весича
21 ноября, 12:07
Собравшиеся в понедельник у здания национального телеканала на одной из центральных улиц Белграда - Таковской - демонстранты развернули транспаранты и плакаты с претензиями к властям страны из-за обрушения в Нови-Саде, а также из-за планируемого сноса старого моста на реке Сава в Белграде. Акция проводилась молча, водители подъезжающих машин разворачивались, полиция не вмешивалась. Завершилась акция без инцидентов, движение транспорта восстановлено.
Студенты и сторонники оппозиции в Сербии в воскресенье на 15 минут накануне в тишине блокировали крупнейший бульвар в Белграде и несколько улиц в разных городах Сербии. В Нови-Саде накануне они исписали красной краской - символической кровью - асфальт перед входом в городское собрание. Оппозиция предложила на заседании 3 декабря отправить в отставку мэра Милана Джурича, но большинство в скупщине Нови-Сада вокруг правящей Сербской прогрессивной партии проголосовало за его сохранение на посту, несмотря на потасовку у входа в представительный орган.
К понедельнику заблокировано преподавание на двух десятках факультетов и в нескольких гимназиях в Белграде, Нови-Саде, Крагуеваце и в Нише.
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Госдуме выразили соболезнования в связи с трагедией в Нови-Саде
2 ноября, 15:05
Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 декабря, что спонсор "цветных революций" в разных странах мира всегда один и тот же, а жертвой становится народ, и указал на сходство нынешних протестов в Сербии и Северной Македонии в 2016 году и на злоупотребление детьми на беспорядках в Грузии.
Он заверил, что "в Сербии этого не будет, будьте уверены, наше государство намного сильнее, чем отдельные центры силы думают", и что сербские власти достаточно демократически ориентированы, чтобы до последнего момента терпеть "и терпим все глупости" протестующих.
Требования протестующих студентов совпадают с требованиями оппозиции – обнародование договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, отставка и расследование в отношении премьера Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также освобождение ранее задержанных на протестах и "увеличение государственных отчислений государственным факультетам на 20%".
Протест студентов в столице Сербии из-за гибели 15 человек при обрушении на вокзале - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Протестующие в Сербии разлили краску перед зданием скупщины
8 декабря, 17:21
 
В миреСербияБелград (город)Северная МакедонияАлександр ВучичМилош Вучевич
 
 
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