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Более 500 многодетный семей на Вологодчине получили выплаты вместо участка - РИА Новости, 09.12.2024
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Вологодская область
 
18:16 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/semi-1988237907.html
Более 500 многодетный семей на Вологодчине получили выплаты вместо участка
Более 500 многодетный семей на Вологодчине получили выплаты вместо участка - РИА Новости, 09.12.2024
Более 500 многодетный семей на Вологодчине получили выплаты вместо участка
В текущем году выплату по программе "Земельный сертификат" получили 535 многодетных семей Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:16
2024-12-09T18:16
вологодская область
вологодская область
россия
георгий филимонов
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общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В текущем году выплату по программе "Земельный сертификат" получили 535 многодетных семей Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. По условиям программы семьи, имеющие трех и более детей, состоящие на учете на получение земельного участка в собственность бесплатно, имеют право получить единовременную денежную выплату вместо земельного участка. "В Вологодской области с начала года выплата по программе "Земельный сертификат" была предоставлена 535 многодетным семьям. На эти цели направлено почти 100 миллионов рублей из областного бюджета. Всего с начала реализации программы в 2019 году правом получить выплату взамен земельного участка воспользовались семь тысяч многодетных семей", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Чтобы получить консультацию по вопросам предоставления "Земельного сертификата", многодетная семья может обратиться в министерство имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области по телефону 23-00-80 (добавочный номер 3410). Программа реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20241205/zhestyannikov-1987504705.html
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вологодская область, россия, георгий филимонов, владимир путин, общество
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Владимир Путин, Общество
Более 500 многодетный семей на Вологодчине получили выплаты вместо участка

В Вологодской области 535 многодетных семей получили выплаты вместо участка

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В текущем году выплату по программе "Земельный сертификат" получили 535 многодетных семей Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По условиям программы семьи, имеющие трех и более детей, состоящие на учете на получение земельного участка в собственность бесплатно, имеют право получить единовременную денежную выплату вместо земельного участка.
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"В Вологодской области с начала года выплата по программе "Земельный сертификат" была предоставлена 535 многодетным семьям. На эти цели направлено почти 100 миллионов рублей из областного бюджета. Всего с начала реализации программы в 2019 году правом получить выплату взамен земельного участка воспользовались семь тысяч многодетных семей", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Чтобы получить консультацию по вопросам предоставления "Земельного сертификата", многодетная семья может обратиться в министерство имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области по телефону 23-00-80 (добавочный номер 3410).
Программа реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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Вологодская областьВологодская областьРоссияГеоргий ФилимоновВладимир ПутинОбщество
 
 
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