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США ввели новые визовые санкции против российских чиновников - РИА Новости, 09.12.2024
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22:51 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988283502.html
США ввели новые визовые санкции против российских чиновников
США ввели новые визовые санкции против российских чиновников - РИА Новости, 09.12.2024
США ввели новые визовые санкции против российских чиновников
США объявили о введении визовых ограничений против 17 российских чиновников за приписываемый им "подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:51
2024-12-09T22:51
в мире
сша
вашингтон (штат)
украина
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США объявили о введении визовых ограничений против 17 российских чиновников за приписываемый им "подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины", говорится в обнародованном в понедельник заявлении госдепартамента США. Как следует из заявления, санкции введены в соответствии с разделом 212 Закона об иммиграции и гражданстве США и связаны с "организацией фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины". Конкретные имена фигурантов санкционного списка из числа россиян американское дипведомство не раскрывает. При этом, как подчеркнули в Вашингтоне, США "продолжат поддерживать Украину и предпринимать шаги для привлечения к ответственности лиц, причастных к действиям, направленным на подрыв ее независимости".
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сша
вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина
США ввели новые визовые санкции против российских чиновников

Госдеп: США ввели новые визовые санкции против 17 российских чиновников

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США объявили о введении визовых ограничений против 17 российских чиновников за приписываемый им "подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины", говорится в обнародованном в понедельник заявлении госдепартамента США.
Как следует из заявления, санкции введены в соответствии с разделом 212 Закона об иммиграции и гражданстве США и связаны с "организацией фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины". Конкретные имена фигурантов санкционного списка из числа россиян американское дипведомство не раскрывает.
При этом, как подчеркнули в Вашингтоне, США "продолжат поддерживать Украину и предпринимать шаги для привлечения к ответственности лиц, причастных к действиям, направленным на подрыв ее независимости".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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