https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988283502.html

США ввели новые визовые санкции против российских чиновников

США ввели новые визовые санкции против российских чиновников - РИА Новости, 09.12.2024

США ввели новые визовые санкции против российских чиновников

США объявили о введении визовых ограничений против 17 российских чиновников за приписываемый им "подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:51

2024-12-09T22:51

2024-12-09T22:51

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США объявили о введении визовых ограничений против 17 российских чиновников за приписываемый им "подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины", говорится в обнародованном в понедельник заявлении госдепартамента США. Как следует из заявления, санкции введены в соответствии с разделом 212 Закона об иммиграции и гражданстве США и связаны с "организацией фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины". Конкретные имена фигурантов санкционного списка из числа россиян американское дипведомство не раскрывает. При этом, как подчеркнули в Вашингтоне, США "продолжат поддерживать Украину и предпринимать шаги для привлечения к ответственности лиц, причастных к действиям, направленным на подрыв ее независимости".

https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

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вашингтон (штат)

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