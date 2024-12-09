Рейтинг@Mail.ru
Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988213786.html
Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список
Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список - РИА Новости, 09.12.2024
Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список
Великобритания включила в антироссийский санкционный список гражданина Индии из-за якобы причастности в дестабилизации ситуации на Украине, говорится в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:27
2024-12-09T17:27
в мире
украина
индия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af1a2f6a1e654d62276b44f983e0b9ee.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания включила в антироссийский санкционный список гражданина Индии из-за якобы причастности в дестабилизации ситуации на Украине, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Следующая позиция была включена в единый (санкционный – ред.) список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении оказания трастовых услуг: Анто Джозеф", - сказано там. По заявлению британских властей, Джозеф, являющийся гражданином Индии, "связан с лицом, которое вовлечено или было вовлечено в передачу средств лицу, предоставляющему экономические ресурсы, которые могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или угрозе им".
https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985649299.html
украина
индия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_858448c71c83a77b58211962bcab21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, индия, великобритания
В мире, Украина, Индия, Великобритания
Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список

Правительство Британии включило гражданина Индии в антироссийский список санкций

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания включила в антироссийский санкционный список гражданина Индии из-за якобы причастности в дестабилизации ситуации на Украине, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
"Следующая позиция была включена в единый (санкционный – ред.) список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении оказания трастовых услуг: Анто Джозеф", - сказано там.
По заявлению британских властей, Джозеф, являющийся гражданином Индии, "связан с лицом, которое вовлечено или было вовлечено в передачу средств лицу, предоставляющему экономические ресурсы, которые могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или угрозе им".
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Британия ввела санкции против 30 связанных с Россией судов
25 ноября, 18:37
 
В миреУкраинаИндияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала