https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988213786.html

Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список

Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список - РИА Новости, 09.12.2024

Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список

Великобритания включила в антироссийский санкционный список гражданина Индии из-за якобы причастности в дестабилизации ситуации на Украине, говорится в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:27

2024-12-09T17:27

2024-12-09T17:27

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания включила в антироссийский санкционный список гражданина Индии из-за якобы причастности в дестабилизации ситуации на Украине, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Следующая позиция была включена в единый (санкционный – ред.) список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении оказания трастовых услуг: Анто Джозеф", - сказано там. По заявлению британских властей, Джозеф, являющийся гражданином Индии, "связан с лицом, которое вовлечено или было вовлечено в передачу средств лицу, предоставляющему экономические ресурсы, которые могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или угрозе им".

https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985649299.html

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в мире, украина, индия, великобритания