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Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список
Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список - РИА Новости, 09.12.2024
Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список
Великобритания включила в антироссийский санкционный список гражданина Индии из-за якобы причастности в дестабилизации ситуации на Украине, говорится в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:27
2024-12-09T17:27
2024-12-09T17:27
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания включила в антироссийский санкционный список гражданина Индии из-за якобы причастности в дестабилизации ситуации на Украине, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Следующая позиция была включена в единый (санкционный – ред.) список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении оказания трастовых услуг: Анто Джозеф", - сказано там. По заявлению британских властей, Джозеф, являющийся гражданином Индии, "связан с лицом, которое вовлечено или было вовлечено в передачу средств лицу, предоставляющему экономические ресурсы, которые могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или угрозе им".
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В мире, Украина, Индия, Великобритания
Британия включила гражданина Индии в антироссийский санкционный список
Правительство Британии включило гражданина Индии в антироссийский список санкций