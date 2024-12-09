https://ria.ru/20241209/rumyniya-1988184227.html

Румынская оппозиция призвала объединиться в единый блок

Румынская оппозиция призвала объединиться в единый блок - РИА Новости, 09.12.2024

Румынская оппозиция призвала объединиться в единый блок

Оппозиционные силы Румынии, которые последние пять лет боролись против власти, должны объединить свои силы в единый суверенный блок, заявил в понедельник лидер... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:10

2024-12-09T15:10

2024-12-09T15:10

в мире

румыния

молдавия

россия

президентские выборы в румынии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg

КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Оппозиционные силы Румынии, которые последние пять лет боролись против власти, должны объединить свои силы в единый суверенный блок, заявил в понедельник лидер политформирования "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион. Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, "Союз спасения Румынии", "Демократический союз венгров Румынии" и представители национальных меньшинств 4 декабря подписали резолюцию, в которой они обязуются создать коалицию в парламенте страны. "Я обращаюсь ко всем патриотам этой страны, ко всем унионистам (сторонникам объединения Молдавии и Румынии - ред.), ко всем тем, кто участвовал в этой битве, которую мы вели последние пять лет, независимо от того, что нас разделяло, независимо от разногласий между нами, пришло время, давайте сплотим ряды… Давайте сформируем единый суверенный блок. Приходите в "Движение за возрождение и реконструкцию Румынии". Приходите в "Альянс за объединение румын", - заявил Симион в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook*. По его словам, проевропейские партии намерены объединить "глобалистов, антихристов и коррупционеров", поэтому противостоять им должны патриоты. "Я знаю, что у нас было много разногласий или разногласий, но будьте людьми и понимайте, что превыше всего мы должны ставить интересы страны", - заявил оппозиционер. В Румынии 1 декабря прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов. Также в парламент проходят "Альянс за объединение румын" (AUR), Национал-либеральная партия (НЛП), "Союз спасения Румынии" (USR), партия "Спасите Румынию S.O.S", Партия молодых людей (POT) и "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

румыния

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, молдавия, россия, президентские выборы в румынии — 2024