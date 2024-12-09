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Задержанные российские авиарейсы вылетели из Дубая

Задержанные российские авиарейсы вылетели из Дубая - РИА Новости, 09.12.2024

Задержанные российские авиарейсы вылетели из Дубая

Сбой системы регистрации пассажиров в аэропорту Дубая привел к задержке пяти рейсов авиакомпаний РФ, они уже вылетели в Россию, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:54

2024-12-09T20:54

2024-12-09T20:54

россия

дубай

оаэ

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ютэйр

уральские авиалинии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сбой системы регистрации пассажиров в аэропорту Дубая привел к задержке пяти рейсов авиакомпаний РФ, они уже вылетели в Россию, сообщили в Росавиации. "Задержанные в аэропорту Аль-Мактум рейсы российских авиакомпаний вылетели в Россию. Сегодня из-за сбоя системы регистрации пассажиров в международном аэропорту Аль-Мактум (Дубай, ОАЭ) были задержаны на вылет в Россию пять рейсов: авиакомпании "Победа", "Уральские авиалинии", Utair - все в Москву, S7 - в Новосибирск, Utair - в Тюмень", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241201/aviatsiya-1986678269.html

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россия, дубай, оаэ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ютэйр, уральские авиалинии