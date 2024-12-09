Рейтинг@Mail.ru
Путин указал на важность правового регулирования больших данных и ИИ - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/putin-1988234014.html
Путин указал на важность правового регулирования больших данных и ИИ
Путин указал на важность правового регулирования больших данных и ИИ - РИА Новости, 09.12.2024
Путин указал на важность правового регулирования больших данных и ИИ
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ указал на важность правового регулирования вопросов, связанных с интернетом,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:05
2024-12-09T18:05
технологии
россия
владимир путин
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221572_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6fb1c123ed21f3b9c61e5ced68cbd9c6.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ указал на важность правового регулирования вопросов, связанных с интернетом, использованием ИИ и больших данных, чтобы права и безопасность граждан были обеспечены. "Особое внимание требует к себе и регулирование сети интернет, создание и правовое регулирование всего, что связано с искусственным интеллектом, с робототехникой, использованием больших данных. Здесь нужно тоже обеспечить и эффективное использование всех этих возможностей для развития экономики, социальной сферы, но в то же время и обеспечить безопасность наших граждан и их права, в том числе права на личную жизнь, права на частную жизнь, на то, чтобы государство не вмешивалось необоснованно в те сферы деятельности, которые человек, безусловно, считает своим тылом, своей семьёй, своим домом", - сказал Путин. Он считает, что необходимо наладить взаимодействие" на уровне государства и конкретного гражданина". "Очень важно здесь правовое обеспечение этой работы", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20241209/odkb-1988220886.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_54b3f18878e7e4fcc04bf6075e0e6418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин, одкб
Технологии, Россия, Владимир Путин, ОДКБ
Путин указал на важность правового регулирования больших данных и ИИ

Путин указал на важность регулирования использования больших данных и ИИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ указал на важность правового регулирования вопросов, связанных с интернетом, использованием ИИ и больших данных, чтобы права и безопасность граждан были обеспечены.
"Особое внимание требует к себе и регулирование сети интернет, создание и правовое регулирование всего, что связано с искусственным интеллектом, с робототехникой, использованием больших данных. Здесь нужно тоже обеспечить и эффективное использование всех этих возможностей для развития экономики, социальной сферы, но в то же время и обеспечить безопасность наших граждан и их права, в том числе права на личную жизнь, права на частную жизнь, на то, чтобы государство не вмешивалось необоснованно в те сферы деятельности, которые человек, безусловно, считает своим тылом, своей семьёй, своим домом", - сказал Путин.
Он считает, что необходимо наладить взаимодействие" на уровне государства и конкретного гражданина".
"Очень важно здесь правовое обеспечение этой работы", - подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателями парламентов государств – членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Путин заявил о важности технологического лидерства ОДКБ в военной сфере
Вчера, 17:27
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала