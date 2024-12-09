https://ria.ru/20241209/putin-1988234014.html
Путин указал на важность правового регулирования больших данных и ИИ
Путин указал на важность правового регулирования больших данных и ИИ - РИА Новости, 09.12.2024
Путин указал на важность правового регулирования больших данных и ИИ
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ указал на важность правового регулирования вопросов, связанных с интернетом,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:05
2024-12-09T18:05
2024-12-09T18:05
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ указал на важность правового регулирования вопросов, связанных с интернетом, использованием ИИ и больших данных, чтобы права и безопасность граждан были обеспечены. "Особое внимание требует к себе и регулирование сети интернет, создание и правовое регулирование всего, что связано с искусственным интеллектом, с робототехникой, использованием больших данных. Здесь нужно тоже обеспечить и эффективное использование всех этих возможностей для развития экономики, социальной сферы, но в то же время и обеспечить безопасность наших граждан и их права, в том числе права на личную жизнь, права на частную жизнь, на то, чтобы государство не вмешивалось необоснованно в те сферы деятельности, которые человек, безусловно, считает своим тылом, своей семьёй, своим домом", - сказал Путин. Он считает, что необходимо наладить взаимодействие" на уровне государства и конкретного гражданина". "Очень важно здесь правовое обеспечение этой работы", - подчеркнул президент.
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технологии, россия, владимир путин, одкб
Технологии, Россия, Владимир Путин, ОДКБ
Путин указал на важность правового регулирования больших данных и ИИ
Путин указал на важность регулирования использования больших данных и ИИ