https://ria.ru/20241209/ptitsefabrika-1988070882.html

На камчатскую птицефабрику поставят более 200 тысяч кур

На камчатскую птицефабрику поставят более 200 тысяч кур - РИА Новости, 09.12.2024

На камчатскую птицефабрику поставят более 200 тысяч кур

Более 200 тысяч кур-молодок поставят на Камчатку в середине января 2025 года для восстановления работы птицефабрики "Пионерское", закрытой в октябре из-за... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T04:37

2024-12-09T04:37

2024-12-09T04:37

камчатский край

камчатка

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. Более 200 тысяч кур-молодок поставят на Камчатку в середине января 2025 года для восстановления работы птицефабрики "Пионерское", закрытой в октябре из-за птичьего гриппа, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Вирус птичьего гриппа на птицефабрике "Пионерское" был выявлен 26 октября. На Камчатке в связи с этим ввели режим ЧС регионального характера. "Более 200 тысяч кур-молодок будут доставлены на птицефабрику "Пионерское" в середине января 2025 года. Первые местные яйца появятся на прилавках магазинов уже в конце весны, а на полную мощность фабрика выйдет к ноябрю следующего года", - говорится в сообщении. Контракт на поставку молодой птицы заключен с одной из компаний Урала. Перед отправкой куры будут вакцинированы. "Это позволит единовременно заселить все птичники птицефабрики. На сегодняшний день уже приобретены специальные добавки в комбикорм и проведены мероприятия, связанные с биологической безопасностью. Также, пока птицефабрика не функционирует, ведется работа по строительству пропускных пунктов - с территории будут убраны все помещения, которые не связаны с производством яиц", - добавляется в сообщении. С начала ноября, когда из-за вируса птичьего гриппа была закрыта птицефабрика "Пионерское", на Камчатку для недопущения дефицита куриного яйца проводятся поставки этого продукта с птицефабрик Сибири и Дальнего Востока. Сейчас во Владивостоке под загрузку поставлены 16 контейнеров. Птицефабрика "Пионерское" - единственное подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов.

https://ria.ru/20240910/yaytsa-1971923832.html

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камчатка, камчатский край