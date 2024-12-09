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На складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва

На складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва - РИА Новости, 09.12.2024

На складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва

Открытое горение ликвидировано в складском помещении в подмосковном Пушкино, где произошли обрушение и пожар после взрыва, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:35

2024-12-09T18:35

2024-12-09T18:49

происшествия

пушкино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в складском помещении в подмосковном Пушкино, где произошли обрушение и пожар после взрыва, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее МЧС России сообщило об обрушении части стен и перекрытий после пожара в производственно-складском здании в городском округе Пушкино. По предварительной информации, произошел взрыв при производстве пиротехнических изделий, его причиной могло стать нарушение техники безопасности при сборке пиротехники. Внутри помещений могут находиться три человека."Открытое горение в Пушкино ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241209/sk-1988204499.html

пушкино

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье)