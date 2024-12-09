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На складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва
На складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва - РИА Новости, 09.12.2024
На складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва
Открытое горение ликвидировано в складском помещении в подмосковном Пушкино, где произошли обрушение и пожар после взрыва, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:35
2024-12-09T18:35
2024-12-09T18:49
происшествия
пушкино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в складском помещении в подмосковном Пушкино, где произошли обрушение и пожар после взрыва, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее МЧС России сообщило об обрушении части стен и перекрытий после пожара в производственно-складском здании в городском округе Пушкино. По предварительной информации, произошел взрыв при производстве пиротехнических изделий, его причиной могло стать нарушение техники безопасности при сборке пиротехники. Внутри помещений могут находиться три человека."Открытое горение в Пушкино ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241209/sk-1988204499.html
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происшествия, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Пушкино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Московская область (Подмосковье)
На складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва
МЧС: открытое горение после взрыва на складе в Пушкино ликвидировали