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В Петербурге детсадовцы избили сверстника - РИА Новости, 09.12.2024
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12:59 09.12.2024 (обновлено: 13:54 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/peterburg-1988137257.html
В Петербурге детсадовцы избили сверстника
В Петербурге детсадовцы избили сверстника - РИА Новости, 09.12.2024
В Петербурге детсадовцы избили сверстника
Шестилетний воспитанник детского сада в Петербурге получил переломы и ушиб после того, как его, по утверждению матери, избили сверстники, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:59
2024-12-09T13:54
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Шестилетний воспитанник детского сада в Петербурге получил переломы и ушиб после того, как его, по утверждению матери, избили сверстники, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Как информирует ведомство, в минувшую пятницу в полицию Невского района поступило сообщение медработника детсада на Рыбацком проспекте о травмировании 6-летнего воспитанника. "Позже в полицию из больницы поступила соответствующая телефонограмма: медики зафиксировали у мальчика переломы и ушиб. Со слов матери мальчика, он был избит в саду другими детьми", — говорится в сообщении. По факту инцидента организована проверка, заключили в ГУ МВД.
https://ria.ru/20241206/ufa-1987721307.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге детсадовцы избили сверстника

МВД: в Петербурге детсадовцы избили сверстника

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Шестилетний воспитанник детского сада в Петербурге получил переломы и ушиб после того, как его, по утверждению матери, избили сверстники, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Как информирует ведомство, в минувшую пятницу в полицию Невского района поступило сообщение медработника детсада на Рыбацком проспекте о травмировании 6-летнего воспитанника.
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"Позже в полицию из больницы поступила соответствующая телефонограмма: медики зафиксировали у мальчика переломы и ушиб. Со слов матери мальчика, он был избит в саду другими детьми", — говорится в сообщении.
По факту инцидента организована проверка, заключили в ГУ МВД.
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