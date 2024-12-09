https://ria.ru/20241209/peterburg-1988137257.html

В Петербурге детсадовцы избили сверстника

В Петербурге детсадовцы избили сверстника - РИА Новости, 09.12.2024

В Петербурге детсадовцы избили сверстника

Шестилетний воспитанник детского сада в Петербурге получил переломы и ушиб после того, как его, по утверждению матери, избили сверстники, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:59

2024-12-09T12:59

2024-12-09T13:54

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Шестилетний воспитанник детского сада в Петербурге получил переломы и ушиб после того, как его, по утверждению матери, избили сверстники, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Как информирует ведомство, в минувшую пятницу в полицию Невского района поступило сообщение медработника детсада на Рыбацком проспекте о травмировании 6-летнего воспитанника. "Позже в полицию из больницы поступила соответствующая телефонограмма: медики зафиксировали у мальчика переломы и ушиб. Со слов матери мальчика, он был избит в саду другими детьми", — говорится в сообщении. По факту инцидента организована проверка, заключили в ГУ МВД.

https://ria.ru/20241206/ufa-1987721307.html

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)