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В Кремле высказались об "астанинском формате" - РИА Новости, 09.12.2024
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12:45 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/peskov-1988132085.html
В Кремле высказались об "астанинском формате"
В Кремле высказались об "астанинском формате" - РИА Новости, 09.12.2024
В Кремле высказались об "астанинском формате"
"Астанинский формат" как механизм обмена мнениями будет актуален всегда, консультации в том или ином виде будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:45
2024-12-09T12:45
в мире
россия
сирия
башар асад
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Астанинский формат" как механизм обмена мнениями будет актуален всегда, консультации в том или ином виде будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Астанинский формат" и его целеполагание утрачено. Но, с другой стороны, как механизм обмена мнениями и для политических консультаций между этими странами он актуален всегда. В том или ином виде, конечно же, эти консультации будут продолжаться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли считать "астанинский формат" умершим в связи с последними событиями. Последние переговоры по Сирии в рамках "астанинского процесса" прошли в столице Казахстана 24-25 января по просьбе стран-гарантов. В "астанинский формат" входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны наблюдатели – Иордания, Ливан и Ирак. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России в Сирии.
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, россия, сирия, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Сирия, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Кремле высказались об "астанинском формате"

Песков: как механизм обмена мнениями "астанинский формат" актуален всегда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Астанинский формат" как механизм обмена мнениями будет актуален всегда, консультации в том или ином виде будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Астанинский формат" и его целеполагание утрачено. Но, с другой стороны, как механизм обмена мнениями и для политических консультаций между этими странами он актуален всегда. В том или ином виде, конечно же, эти консультации будут продолжаться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли считать "астанинский формат" умершим в связи с последними событиями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
Последние переговоры по Сирии в рамках "астанинского процесса" прошли в столице Казахстана 24-25 января по просьбе стран-гарантов. В "астанинский формат" входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны наблюдатели – Иордания, Ливан и Ирак.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России в Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
В миреРоссияСирияБашар АсадДмитрий ПесковОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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